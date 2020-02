Hay personas infectadas con coronavirus sin síntomas

Un grupo de doctores del Hospital Popular de la Universidad de Zhengzhou, en Henan (China) ha revelado que algunas personas infectadas por el nuevo coronavirus covid-19, pero que no presentan los síntomas de la enfermedad, pueden contagiar a otros, según figura un estudio publicado este viernes en Journal of the American Medical Association, informa Reuters.

El Dr. Meiyun Wang y sus colegas explicaron que una mujer de 20 años de Wuhan —el epicentro del brote— viajó el pasado 10 de enero a Anyang para visitar a unos familiares y que, pese a no presentar síntomas del coronavirus, transmitió la enfermedad a cinco personas.

Cuando estos comenzaron a enfermar, los médicos aislaron a la mujer y, aunque no presentaba ningún síntoma, le hicieron la prueba del coronavirus y dio negativo. No obstante, en una prueba posterior la joven dio positivo a la enfermedad.

Fuente: Actualidad RT.