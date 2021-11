Hará arreglos y se tomará un “recreo”, con el dinero del Inclusivo

Víctor Daniel Agustín Kuzuk (21), de Campo Viera, es el ganador N° 64 de IPLyC Social Inclusivo. “Estamos re contentos”, dijo Ema Kirilinko, madre adoptiva del joven, que padece retraso mental profundo y que “está con nosotros desde que tenía nueve meses”.

La docente jubilada añadió que se enteró que Daniel había resultado ganador después que una ex colega escuchara su nombre en un programa de televisión, y le envió un mensaje. “Enseguida fui a la agencia de quinielas y me corroboraron lo dicho. Dani estaba en la escuela en ese momento. Le mandé un mensajito a su hermano, que estaba trabajando. Después puse en el estado del teléfono y se enteró todo el mundo”, agregó entre risas.

La mujer reconoció que “no había oído hablar de este programa. Siempre pensaba que la Lotería de Misiones era una cosa de juegos. Tenía una idea errónea porque ahora me entero que existen otros programas dedicados a la familia, y eso me parece muy bueno. Me gusta que el IPLyC SE esté tomando esa vueltita, de atención a la familia, a los chicos discapacitados, a las amas de casa, lo que hace que se tenga otra visión acerca del Instituto, que ahora se incluye a toda la sociedad”.

“Me parece bueno que el dinero vuelva a la gente, en algún premio o en programas como éste. Siento que los chicos discapacitados están teniendo más espacio en la provincia, como corresponde”, acotó Kirilinko.

Al momento que “adoptamos a mi hijo, en diciembre de 2000, era maestra y trabajaba en San Pedro. El director del hospital local era el Dr. Oscar Herrera Ahuad, que nos ayudó muchísimo, nos guió, nos derivó, y ahora Daniel asiste al CENEMI donde tiene su espacio, sus compañeros, sus actividades. Al ahora gobernador le estamos agradecidos de por vida”, comentó.

Sostuvo que cuando “me enteré que el niño tenía un retraso, no me importó, era cerca de Navidad, lo abracé y lo tomé como hijo. Él creció sabiendo que es mi hijo de corazón porque mientras estuvimos averiguando su historia clínica, en todo el momento estuvo con nosotros, escuchando lo que contaban y opinaban los médicos acerca de su historia y sobre los resultados. Nunca sentimos dificultades, siempre tuvimos alrededor a gente que nos alentó y brindó su ayuda”.

El premio es muy importante para la familia porque, si bien, “nos arreglamos con mi sueldo, esto viene bien, para el paseíto -quiere ir unos días a disfrutar del río, en San Ignacio- que es muy importante para él y para arreglar unos electrodomésticos que se nos habían dañado”, comentó.

Agradeció al IPLyC SE por la iniciativa y pidió que “siga con esto, porque la gente está contenta y siente que su dinero vuelve a la sociedad. Esto es una prueba de ello”, manifestó.

A las mamás que tienen hijos con dificultades o que están tramitando una adopción, Kirilinko aconsejó que “no se achiquen, que no es un problema, que nunca se está solo porque existen muchos profesionales dedicados. No es una vergüenza, tampoco el fin del mundo”.

