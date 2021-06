Hará arreglos en su casa con el premio de Desafío Confort

Lo manifestó Carolina Romero (37), ganadora N° 55 de IPLyC Desafío Confort, de Puerto Iguazú. La beneficiada se había anotado en 2016, durante la vigencia del Programa “Buen día señora”, por lo que ahora fue “sorprendida” con este sorteo.

“Me escribió una amiga de Posadas para contarme que me había ganado electrodomésticos. Ya no me acordaba que había participado, pero me sentí muy contenta, feliz”, comentó la mujer, al tiempo que recordó que inmediatamente “conté a mi esposo y a mamá, que estaban conmigo. Él no me creyó porque tampoco recordaba que me inscribí”.

Romero admitió que es la primera vez que “gano algo, además me viene de diez. Voy a poder concretar los arreglos en la casa, como el cambio de chapas y algo de pintura. Los premios me encantan. No tengo termotanque, y la pava eléctrica se me quedó hace mucho. Me siento muy feliz”.

Celebró el hecho de ser ama de casa porque “me permite estar más tiempo con mis dos hijos de 14 y 7 años. Los ayudo en las tareas, veo que es lo que les falta, los disfruto. Cuando trabajaba no podía ir a los actos, no era una madre presente. Ahora puedo administrar mis tiempos”.

Acotó que de esta manera también pudo seguir estudiando. Fue así que, en 2019, “cuando pensé que ya no podría estudiar, me recibí de técnico universitario en administración de emprendimientos turísticos, en la UNaM”.

Sostuvo que el Programa IPLyC Familia Confort “me parece extraordinario, porque no hay otro que entregue premios de esa manera. Además, porque hay gente que necesita mucha ayuda, más aún en el contexto que estamos viviendo. Que tengan la oportunidad de anotarse y saber que en algún momento le va a tocar, de tener esa esperanza, es lo más lindo”.

Fuente: Área Prensa IPLyC SE.