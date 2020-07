Habilitaron línea de financiamiento para cooperativas y PyMEs

El Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, que administra Karina Aguirre, informa que en el marco de las medidas de apoyo económico por el Coronavirus, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación habilitó una línea especial de créditos destinada a capital de trabajo para cooperativas, micro y pequeñas empresas que no tengan financiamiento bancario vigente.

Para saber si pueden acceder a la Línea de financiamiento PyMEs Plus, los interesados pueden hacerlo hasta el 31 de julio de 2020 ingresando el CUIT al Buscador PyMEs Plus https://pymesplus.produccion.gob.ar/.

Si cumple con los siguientes requisitos, se le asignará una entidad bancaria para continuar con la solicitud:

● Ser una micro o pequeña empresa.

● Tener Certificado MiPyMe

● No ser beneficiario de la línea de créditos al 24% ni tener ningún financiamiento bancario

vigente.

● No estar en el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ni estar en juicio con la

entidad bancaria como demandada.

● No encontrarse en concurso preventivo o quiebra.

● No tener cheques rechazados sin cancelar anteriores al 20 de marzo de 2020.

Características:

● La tasa es del 24%, con un plazo de un año más 3 meses de gracia.

● Contarán con garantía del Fondo de Garantías Argentina (FOGAR), que respaldará el

100% del monto solicitado.

● El monto máximo es de $250.000 para micro empresas y de $500.000 para pequeñas

empresas, de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa

y de los Emprendedores.

Las personas o grupos asociativos que tengan interés en obtener información o necesiten asesoramiento, pueden dirigirse a la sede del Ministerio en Avenida Mitre 2180 (casi Junín) de Posadas o comunicarse con la Dirección de Registro y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales.

Fuente: Prensa Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual. Comercio e Integración.