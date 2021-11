Guaraní Antonio Franco lo ganó en el final

En Santo Pipó, Sporting cayó ante Guaraní Antonio Franco por 2-1, por la 3° fecha en la Zona 1 de la Región Litoral Norte en el Torneo Federal Regional Amateur 2021/2022.

El primer tiempo comenzó con todo para Guaraní Antonio Franco, que encontró el funcionamiento que le permitió abrir el marcador rápidamente.

A los 6 minutos, desde un tiro libre por la derecha, el envío de Rodríguez fue anticipado por Ignacio Valsangiácomo en el primer palo para darle el frentazo y vencer a Palleres para el 1-0 de Guaraní.

Con la ventaja, el elenco franjeado se fue quedando poco a poco, pese a que logró encontrar algunas ocasiones de gol.

Sporting fue animándose sobre el final de la etapa inicial, pero sin lograr ser totalmente claro en la ofensiva.

En la etapa complementaria se repartieron el dominio del balón, pero sin poder ser ninguno de los dos el que genere situaciones netas de gol.

A los 35 minutos, tras un manotazo de Núñez que no vio el árbitro, Medina le comete una falta penal a Reis que el referí sancionó con la pena máxima. Además, Medina vio la segunda amarilla y la posterior expulsión (no correspondía porque no debe haber doble sanción en una decisión). Y desde las doce pasos, Acosta remató alto y afuera.

Pero el local no se bajoneó y continuó intentando legar al empate, ante la tibieza del equipo de Marczuk en esos instantes del juego.

A los 40 minutos, el tiro de esquina de Héctor Millán salió abierto a la altura del semicírculo del área, donde Ramón Zarza la agarró de volea para vencer a Flores y poner el 1-1 para el local.

Con el empate, los dos fueron a por la victoria. Pero fueron los de Villa Sarita los que estuvieron más cerca, con un tiro en el palo de Pérez.

A los 49 minutos, el árbitro vio una falta penal de Millán sobre Báez, cuando el balón ya se había ida afuera tras ser pateado desde el córner por Rodríguez. El referí obereño insistió en la pena máxima, y fue Eduardo Flores el encargado de rematar desde los doce pasos para poner nuevamente en ventaja a Guaraní Antonio Franco.

A Sporting no le alcanzó el tiempo para buscar el heróico empate y la franja se aferró a la victoria.

Dudosa victoria de Guaraní, que no fue superior en el juego y encontró ese regalo del árbitro obereño, el cual no desperdició.

Sporting también tuvo un penal regalado, ya que por el manotazo previo de Núñez no debió sancionarse, pero lo desaprovechó.

Sporting suma 3 puntos y se mantiene tercero en el grupo, y el próximo sábado enfrentará a Bartolomé Mitre como local. Por su parte, Guaraní, que lidera con 7 unidades, recibirá a Olimpia/San Antonio en Villa Sarita.

