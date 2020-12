Grimaldi fue segundo en las mangas del Sudamericano

El misionero Francesco Grimaldi cerró otra buena jornada en el Sudamericano de Karting de la Rotax, que se realiza en el Kartódromo de la ciudad de Buenos Aires y fue segundo en las mangas clasificatorias.

El posadeño empezó el día con la clasificación y marcó 49s169/1000 para la mejor vuelta al trazado número 1 en sentido horario, de 1164 metros de extensión y quedó segundo a 067/1000 de Santiago Fabani, quien fue el mejor de la categoría Senior Max.

Luego el posadeño disputó las tres mangas clasificatorias y en todas luchó mano a mano con Fabani. En la primera manga intentó por afuera y no le alcanzó para pasar al puntero. Después de las 10 vueltas terminó a 500/1000 de Fabani. En la segundo buscó en cada vuelta pero no pudo y luego de 10 vueltas terminó segundo a 1s714/1000 y en la tercera hizo una buena largada pero no le alcanzó para pasarlo a Fabani, que otra vez cuidó bien la cuerda y nunca le dio oportunidad. Al final de las diez vueltas Grimaldi llegó segundo por tan solo 453/1000.

Por la sumatoria de puntos, el misionero estará largando segundo en la Prefinal que se pondrá en marcha a las 10.55.

Fuente: Prensa Chicho Grimaldi.