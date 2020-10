Ganadora del IPLyC Inclusivo comprará una bomba para su invernadero

Se trata de María Vera (41 años), de Colonia Polana, que nació con una anomalía congénita denominada “pie bot” que afecta a los músculos y huesos de los pies.

Y por una complicación, debieron amputarle el pie izquierdo. Con la producción y venta de hortalizas y tomates, y la cría de ganado, es el sostén de la familia.

“Vivimos de eso, y gracias a eso mis cuatro hijas estudian. Desde que nos levantamos, voy al invernadero, donde estoy la mayor parte del día. Por la mañana las chicas estudian y mi marido hace changas. Por la tarde me ayudan con el riego, abono, y con los animales”, contó al equipo de IPLyC Social que se encargó de acercarle el premio.

Dijo que cuando tienen pedidos, acomodan las verduras en cajas y las llevan en motocicleta hasta Jardín América, que dista a más de diez kilómetros. Pero también están los que ya la conocen y “vienen a comprar acá”.

A pesar de su historia, María Cristina se muestra optimista, y tiene para sus pares, solo palabras de aliento e ideas superadoras. Nació con “pie bot” (en lugar de orientarse hacia delante y tener la forma típica de un pie normal, se orienta hacia abajo y gira hacia dentro).

La operaron a los siete años, y “como no me dieron los cuidados necesarios, contraje tétanos, entonces me tuvieron que amputar. Tengo cirugías en ambos pies y en la mano. A partir de ese momento empezó mi lucha con la discapacidad”, señaló.

Tras un largo proceso de curación en el Hospital Madariaga, y a modo de adaptación comenzó a caminar dentro de un cartón de leche, con algodones. “Cuando volví con mis padres, lo hice con un recipiente de lavandina. La escuela primaria comencé a los 11 y terminé a los 17, siempre con el plástico de lavandina. De esa manera hacía deportes, era arquera, participaba de todas las actividades, me gustaba hacer de bailarina, participar de las comedias, pero como no aguantaba todo el proceso, la maestra no me permitía”, recordó, para quien su mayor sueño es “ver a mis hijas siendo profesionales”.

Sobre el trato que recibía por su discapacidad, confió que todo dependía con quién se relacionaba. “Hay gente que te tiene lástima, hay otra que con la mirada te dice todo, hay gente que te apoya, te ayuda, y está el que mira y pasa. Hay de todo en este mundo. Y las personas con discapacidad somos las primeras en captar esas cosas, esas diferencias, el afecto, amor o cariño. Y se nota, se siente cuando la persona se te acerca. Muchas veces lo percaté”, manifestó la mujer, que agradeció al IPLyC SE por el premio, “que es una ayuda muy importante y valiosa para nosotros”.

Fuente: Área Prensa IPLyC SE.