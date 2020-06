Ganadora de “Desafío confort”, emocionada con el combo recibido

Valentina Ana Macievich (67), de Posadas, fue la primera ganadora 2020 de Desafío Confort.

Esta ama de casa recibió una cocina, un lavarropas semi automático, un termotanque, y una licuadora, correspondiente al combo 2, de manos de los integrantes del Programa IPLyC Social.

Madre de tres hijos, relató que “siempre mirábamos el sorteo y decía ya va a salir mi número”. Mientras tanto, se alegraba por quienes ganaban. El día del sorteo, había hecho una sopa de verduras y ya se encontraban haciendo la sobremesa, mirando la tele, cuando el locutor anunció el desarrollo del primer sorteo del año de Desafío Confort. “Miré a Jesús Misericordioso y dije: mirá si me toca”. Y así fue. “Empecé a aplaudir, me emocioné. Vi mi nombre, atiné a sacar la foto para mandar a mis hijos, pero no escuche lo que me gané. Siempre decía que iba a ganar, pero al momento no pude disfrutar porque me emocioné mucho. Lloré tanto que mi hija Cecilia decía, tomá un poco de agua porque te vas a deshidratar”, manifestó, entre risas.

Admitió que la anotó su nieta, hace unos cuatro años, y “estoy muy contenta porque son cosas que necesito. No sería posible comprar todo junto. La cocina está en malas condiciones, y el lunes le dije a mi nieto que entrara a una página para ver cuánto salía el termotanque, porque este invierno no quería pasar sin agua caliente. Y al otro día me lo gané. Dios me escuchó”.

Macievich, que fue cocinera en una escuela y también fue propietaria de una lavandería en sociedad con su hermana, agradeció al IPLyC SE por esta iniciativa. “Me gustaría que más personas pasen por este momento, que tengan fe, que se puede, se gana. Yo nunca perdí las esperanzas y tengo este combo de cosas hermosas que voy a instalar todo de inmediato”, confió.

Añadió que con la pandemia “no se generan ingresos y que nos den esa alegría, es algo extraordinario. Que Dios bendiga a los directivos y a todo el personal del Instituto para que pueda seguir haciendo los sorteos. Es una emoción muy grande. Te cambia la vida”.

Fuente: Prensa IPLyC SE.