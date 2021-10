El Ballet Oficial del Parque del Conocimiento ofrecerá el próximo fin de semana una gala homenaje al personal de salud de la provincia de Misiones por su denodado trabajo de lucha contra el Covid-19, que fue declarado pandemia en marzo del año pasado.

Las funciones tendrán lugar en el Teatro Lírico el sábado 30 y el domingo 31, a las 20 horas. La reserva de entradas se podrá hacer en la página del Parque del Conocimiento desde el jueves 28. Como parte de la programación, el viernes 29, a las 11 hs, habrá un ensayo general de la compañía dirigida por la maestra Laura de Aira que contará con la presencia de alumnos de 3er y 4to años del Colegio Santa María y personal del Parque del Conocimiento.

En la gala se estrenará La Vivandière (Pas de Six), con reposición coreográfica de José María Vázquez, según reconstrucción de Pierre Lacotte. La Vivandière es un ballet en un acto estrenado el 23 de mayo de 1844 en Londres, en el Her Majesty’s Theatre. La música es de Cesare Pugni, el argumento de Arthur Saint-Léon y el diseño escenográfico de E. D. J. Despléchin, P. C. Séchan y J. P. M. Diéterle. La obra estuvo interpretada por Arthur Saint- Léon (Hans) y Fanny Cerrito (Kathi, la cantinera), quienes fueron los protagonistas el día del estreno.

En esta oportunidad Kathi (Cathi), será interpretada por Izabela Martinez, Hans (su pretendiente) por Welton Lucena y las cuatro jóvenes amigas estarán a cargo de Valentina Zagurak, Mayra Maldonado, Rocio Ruiz y Eugenia Britos.

En la gala homenaje también se presentará Diverso, una pieza coreográfica creada por Daniel “Tiki” Vangeli, que contará con la interpretación de Francisco Barbosa, Ángelo Giménez, Darma Picek, Valentina Sosa, Ayelén Wahnish, Dulcinea Rodríguez, Lucas Mereles, Laura Lasa, Lucas Carnero, Yecica Bordón, Silvina Pachame, Eugenia Britos y Camila Gómez.

Luego será el turno de Boleros de Amor (Suite), con coreografía de Adolfo Burgos, y la música de: Sabina Belén Alcalde en voz, Ulises Centurión en piano, Lucas Chavez en bajo, Marcelo Motola en batería, Rodrigo Elena en segunda guitarra y Marcos Domanchuk en guitarra, arreglos y dirección. La interpretación de Quizás estará a cargo de Rocío Ruiz y Emiliano Perviu, mientras que Twist llegará de la mano de Lucas Carnero, Thales Gea, Lucas Mereles, Octavio Velazquez, Martín Cespedes, Francisco Barbosa, Angelo Gimenez, Facundo Torres (30) y Federico Campos (31). Dos gardenias será interpretada por Darma Picek y Ayelen Wahnish, Bésame por Rocío Ruiz Dulcinea Rodríguez, Valentina Sosa, Silvina Pachame, Laura Lasa y Camila Gómez. Garota de Ipanema llegará de la mano de Suellen Villar, Octavio Velazquez, Lucas Carnero y Angelo Gimenez. Y La Noche estará a cargo de Emiliano Perviu.

El espectáculo para homenajear al personal de salud por su ardua tarea contra el Covid-19 finalizará con la presentación de Cherogape, con la coreografía de “Tiki” Vangeli. Y será interpretada por Welton Lucena, Martín Cespedes, Lucas Carnero, Facundo Torres, Federico Campos, Francisco Barbosa, Héctor Mantulak y Lautaro Fernández. También formarán parte Izabela Martinez, Ayelen Wahnish, Eugenia Britos, Yecica Bordon, Mayra Maldonado, Dulcinea Rodríguez y Darma Picek. Como hacheros participarán Ulises Casco, Lucas Mereles, Ángelo Giménez y Octavio Velázquez, como lavanderas: Agustina Palacios, Valentina Sosa y Valentina Zagurak, como pesqueros Ángelo Gimenez y Lucas Mereles.

También formarán parte el actor Fernando Molina y los alumnos de la Academia de Ballet de Moscú Adriel Duarte y Dorian Mattivi.

