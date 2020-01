Familiares del ARA San Juan se reunieron con el ministro Agustín Rossi

En una reunión que mantuvo en Mar del Plata con un grupo de familiares de los tripulantes del ARA San Juan, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que posiblemente “en el primer semestre del año” será elevada a juicio oral la causa por el hundimiento del submarino, cuya investigación está a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. Al mismo tiempo, Rossi estimó que también para este año habrá definiciones respecto del sumario interno que lleva el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que elevará sus conclusiones al Consejo de Guerra que analizará, en forma paralela a la causa civil federal, el tema de las responsabilidades en el naufragio ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en aguas del Atlántico Sur . Los familiares expusieron críticas a la jueza porque temen “que la causa quede impune como ocurrió con la investigación del atentado contra la AMIA”.

En la Base Naval de #MarDelPlata | Honramos a los 44 tripulantes del ARA San Juan y ratificamos nuestro compromiso para que la investigación avance. pic.twitter.com/cbHkFr2HVI — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) January 10, 2020

Rossi, que mantuvo varios contactos telefónicos con Yáñez, dijo que la jueza le comentó que está “trabajando bien en una causa compleja, con muchas fojas, para poder hacer una resolución fundada” en el pedido de elevación a juicio. Por otra parte, los familiares le pidieron al ministro que se construya un monumento en homenaje a los 44 tripulantes del submarino hundido. Además, solicitaron que la Armada organice, este año, un viaje para que los familiares puedan visitar el lugar donde la nave fue encontrada un año después de su desaparición.

Como informó Página/12 en noviembre pasado, el juzgado federal de Caleta Olivia ya llamó a indagatoria como acusados a siete ex jefes de la Armada , aunque se espera que la nómina de imputados llegue a más de una decena. Las querellas que actúan en la causa, tienen posiciones distintas sobre la actuación de la jueza, pero coinciden en que las responsabilidades políticas tienen que alcanzar al ex ministro de Defensa Oscar Aguad e incluso al ex presidente Mauricio Macri.

En diálogo con Página/12, el actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, recordó que el viernes 10 de enero visitó la Base Naval de Mar del Plata, para cumplir un compromiso que había tomado antes de asumir el cargo. “Yo había dicho que mi primera visita al interior iba a ser a la Base de Submarinos en Mar del Plata y que le iba a ser un homenaje a los 44 tripulantes” del ARA San Juan. Un grupo de nueve familiares, enterados de la visita, “llamaron a la base para ver si los podía recibir y los recibí”.

La reunión duró cerca de una hora y los familiares le plantearon “una cantidad de temas”. Rossi, en coincidencia con los familiares, consideró que fue “una reunión muy satisfactoria y yo me puse a disposición para tratar de solucionar cada uno de los temas”. El ministro estimó que “ellos se mostraron conformes y una mujer se sorprendió porque pensaba que yo no iba a recibirlos”.

Explicó que una de las cuestiones fue “el ascenso post mortem (de los 44 tripulantes), para el que nosotros necesitamos que se declare (a nivel judicial) la presunción de fallecimiento y les dije que eso lo tenemos muy en cuenta”. Otro tema fue que “ellos tienen la necesidad de que se construya un monumento (que recuerde a la tripulación del submarino) para tener un lugar donde recordarlos, donde homenajearlos”. En este punto, lo que debe resolverse es el lugar donde construirlo. “También plantearon que ellos quieren, este año, viajar al lugar donde fue hallado el submarino y hacer allí un homenaje”.

Rossi dijo también que ha mantenido varios contactos telefónicos con la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien tiene a cargo la causa principal por el naufragio del ARA San Juan. La comunicación más reciente fue a principios de enero y en esa oportunidad, la jueza le dijo que “está trabajando muy bien, en una resolución muy fundada para elevar el caso al juicio oral, de manera que yo creo que ese paso judicial va a estar terminado en el primer semestre del año”. Agregó que otro tanto ocurrirá con “la instrucción interna que se está llevando (en el seno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas) para después llevar el caso ante los Consejos de Guerra” que analizarán y juzgarán las responsabilidades militares. “Eso también va a estar concluido en este primer semestre del año”. Con posterioridad, en fecha a determinar, se harán los dos procesos, el civil federal y el militar interno.

Rossi le dijo a este diario que le transmitió a los familiares que “así como la Armada tiene personal dedicado especialmente al tratamiento del tema del ARA San Juan, también voy a designar funcionarios del Ministerio de Defensa para que tengan la exclusividad de la relación directa con ellos para ir resolviendo cada una de las cuestiones puntuales que les pueda pasar a cualquiera de los familiares”.

Por su parte, Claudio Rodríguez, hermano del jefe de Máquinas del ARA San Juan, Hernán Rodríguez, le dijo a Página/12 que la reunión con Rossi fue posible “porque él fue a la Base Naval para analizar la situación de la Fuerza de Submarinos, tanto en lo que hace al San Juan como al que queda, el Salta, y como nos enteramos, nos recibió a los pocos que nos enteramos y estábamos en Mar del Plata”.

Informó que además de los puntos que le plantearon personalmente en el encuentro le pidieron “una reunión formal con todos los familiares para más adelante y él nos dijo que no hay problema, y ahora falta fijar una fecha”.

Rodríguez dijo que le plantearon “nuestras dudas sobre la causa federal, porque tenemos mucho miedo respecto de lo actuado por la jueza (Marta Yáñez) porque entendemos que no está trabajando bien, y él nos dijo que había hablado con ella” para saber cómo marcha la investigación. “Lo que nosotros le dijimos es que tenemos mucho miedo de que todo termine como ocurrió con la causa de la AMIA, que sigue impune, y él nos dijo que no cree que vaya a terminar así”.

Según lo que les dijo Rossi “la jueza tenía alguna demora porque son muchas las fojas que tiene que analizar antes de elevar la causa a juicio oral”. Los familiares le agradecieron a Rossi la designación en el Ministerio de Defensa del ex diputado nacional y presidente del PJ de Mendoza, Guillermo Carmona, como integrante del gabinete de la cartera. “Nos alegra lo de Carmona, porque se ha ocupado personalmente de la investigación del hundimiento del ARA San Juan y le pedimos a Rossi que incorpore, al Consejo de Guerra, el informe que produjo la Comisión Bicameral del Congreso”, integrada entre otros por el ex legislador.

Rodríguez sostuvo que el ministro “se comprometió a construir el monumento a los 44 submarinistas con fondos del Ministerio y se comprometió a poner un abogado a disposición de los familiares para el ascenso post mortem y la presunción de fallecimiento”, en relación con las causas civiles indemnizatorias. Aseguró que Rossi tuvo “muy buena predisposición y nos dijo que en dos o tres semanas se volvía a juntar con todos los familiares”, Concluyó diciendo que “hemos recibido otro trato, muy distinto al que recibimos de parte del ex ministro Aguad y del presidente Mauricio Macri”.

Fuente: Página 12