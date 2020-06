Exespía admitió que sabía de seguimientos a periodistas y políticos

Fue el turno este lunes de la exagente de inteligencia Mercedes Funes Silva. La exintegrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó un escrito ante la subcomisión de la bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso que investiga el supuesto espionaje ilegal registrado durante la gestión macrista.

En el mismo, según publicó la agencia Noticias Argentinas, la mujer admite que “en determinado momento que coincidió cuando Alan Ruiz era director de Operaciones Especiales, otros agentes hicieron comentarios personales y en los grupos de Whatsapp que les habían ordenado la realización de seguimientos a periodistas y políticos”.

El citado Alan Ruiz fue detenido el sábado pasado en el marco de una investigación que se realiza por el supuesto espionaje ilegal regisrado sobre el Instituto Patria detectadas en agosto de 2018 por militantes del kirchnerismo.

En el escrito, Funes Silva dijo haber planteado sus inquietudes ante Alan Ruiz por considerar que se trataba de operaciones ilegales, a lo que la mujer señaló que se le respondió que esas tareas “debían cumplirse debido a requerimientos judiciales ya que estas personas era sospechadas de distintos delitos tales como lavado de activos, pedofilia y encubrimiento”.

Según el testimonio de la exagente, a su juicio “la estructura jerarquia del organismo que hizo suponer sin vacilar que la AFI estuvo al tanto de todas las actividades del espionaje que se realizaron, porque no solo recibíamos ordenes, no solo no proveían los medios y la logística necesarios para llevarlas a cabo, sino había que reportar los resultados a la cadena de mando”.

Fuente: Parlamentario.com