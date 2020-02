Estiman que la suba de retenciones aportaría 500 millones de dólares al fisco

Economistas y especialistas del sector agropecuario estimaron que la recaudación adicional que supondría un aumento de tres puntos porcentuales de las retenciones a la soja y sus derivados se ubicaría en torno a los US$ 500 millones.

El economista jefe de Fundación Mediterránea-IERAL, Juan Guzmán, indicó a Télam que la recaudación sumaría US$ 510 millones por este concepto.

Guzmán explicó que para dicho cálculo se tomó en cuenta las exportaciones del complejo sojero en 2019 (poroto, harina, aceite y biodiesel) que alcanzó las 43,5 millones de toneladas por US$ 16.750 y un precio FOB promedio en torno de los US$ 343 la tonelada para el poroto y de US$ 316 para la harina.

De esta manera, esos tres puntos representarían US$ 510 millones extras, aunque “si llegasen a bajar sobre otros productos, como las economías regionales, habría que ver cuál es el neto que quedará, pero no sabemos todavía si se va a bajar algo y qué se va a bajar”, indicó Guzmán.

Por su parte, el consultor, productor y ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Néstor Roulet, calculó que la recaudación extra del estado nacional de los productos del complejo sojero rondarían los US$ 513 millones.

En el desagregado, US$ 273 millones provendrían de la exportación de harina; 140,28 millones del aceite; y US$ 100,5 millones del poroto sin procesar.

Si el potencial aumento de tres puntos también llegara a alcanzar al maíz y el trigo, la recaudación total se ubicaría en US$ 582 millones (US$ 12,2 millones del trigo y US$ 56,1 millones del maíz).

Por último, para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) la recaudación extra que aportaría la medida de subir retenciones a la soja, el trigo y el maíz “estaría en el rango de US$ 400 a US$ 500, es decir, un valor esperado del orden de US$ 450 millones y equivalente a 0,10% del PIB”.

Sin embargo, “dado que la suba de retenciones absorbe base imponible del impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta una alícuota efectiva promedio del impuesto a las ganancias del 20%, el impacto fiscal neto se reduce a un aumento de recaudación del orden de los US$ 360 millones, equivalente a 0,08% del PIB”, sostuvo el Iaraf en un informe.

Fuente: Grupolaprovincia.com