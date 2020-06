España: Vuelve el fútbol pero sin público en los estadios

El fútbol español se prepara para volver a la actividad oficial a partir del jueves 11 de junio tras el parate por coronavirus y lo hará, como prácticamente en todo el mundo, con estadios a puertas cerradas mientras no sea segura la aglomeración de gente a causa de la pandemia de coronavirus.

En este contexto, en las últimas horas habían sorprendido los dichos de Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, que aseguró que habría público en las tribunas para el encuentro que el equipo de las Islas Canarias debía afrontar ante Girona, por la Segunda División, teniendo en cuenta que la isla estaba por pasar a una etapa del aislamiento que supuestamente le permitía tener un 30% del estadio ocupado.

Sin embargo, desde los organismos oficiales salieron a dar de baja esta versión y aseguraron que hasta que no pueda haber gente en todos los estadios del país, ningún partido tendrá hinchas en las tribunas. “Es imposible. La verdad es que hay muchas consideraciones al respecto pero la más escencial es deportiva: hay que respetar la integridad de la competencia porque es algo en lo que nos esforzamos mucho. No se puede ir a los estadios, el acuerdo con la Liga fue reanudar a puertas cerradas y así será”, sostuvo Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes de España, en diálogo con la cadena SER.

Y sobre los dichos del presidente de Las Palmas, agregó: “Se hará responsable quien haya contribuido a generar confusión. Todos debemos lanzar el mismo mensaje y si no estamos en la misma fase de desescalada es radicalmente imposible que haya público en unos estadios y en otros no”. Por último, no quiso anticiparse a si el público podrá volver en septiembre, cuando inicie la temporada 2020/2021: “Ante la duda seamos prudentes. Hay que pensar en la gente que se moviliza en un partido y que existe vinculación de los espectáculos masivos con la epidemia. No hay que anticipar demasiado”, cerró.

