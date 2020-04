El jefe del bloque de PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, consideró hoy que “es una muy buena medida empoderar a los gobernadores” para que sean ellos los que decidan qué actividades retomar en cada provincia en el marco del aislamiento social obligatorio para combatir la pandemia de coronavirus.

Asimismo, en una entrevista con Radio 10, el senador misionero (integrante de la conducción del Juntos por el Cambio-JxC) sostuvo que “estaba descontado que la cuarentena se iba a extender hasta el 10 de mayo”, tal como anunció anoche el presidente Alberto Fernández desde la Residencia de Olivos.

En ese sentido, dijo que “era bastante lógico que así sea” y recordó que JxC apoyó las medidas sanitarias del Gobierno, así como la extensión anunciada del aislamiento.

Schiavoni opinó que “es una muy buena medida empoderar a los gobernadores y a los intendentes de ciudades importantes para que vayan flexibilizando y viendo qué actividades ir abriendo” en el marco del confinamiento, ya que son quienes “conocen con precisión cuáles actividades” podrían empeorar la curva de contagios y cuáles no.

El senador dijo además que no estaba de acuerdo, a título personal, con los argumentos de la carta que firmó el ex presidente Mauricio Macri junto a otros ex mandatarios, donde piden “que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo”, pero consideró que algunas medidas adoptadas “son riesgosas si no funcionan los poderes que hacen de control y contrapeso” al Poder Ejecutivo.

En esa línea, sostuvo que las comisiones del Senado podrían “trabajar sin riesgo y respetando todos los protocolos” y consideró “inadmisible que no se haya hecho hasta ahora”.

Por otro lado, recordó que “ni siquiera en 2001, con 20 muertos en la Plaza de Mayo, dejó de funcionar” el Congreso Nacional.

Particularmente, sobre el Senado, opinó que su bloque está de acuerdo en “sesionar virtualmente”, pero -juzgó- que para eso hay que modificar primero el reglamento interno de la Cámara, y eso “debe ser en una sesión presencial”, que también están dispuesto a hacer.

Fuente: Télam.