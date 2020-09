Entregaron el premio de Desafío Confort en Garupá

Lo recibió Elva Luján Álvez (50 años), ama de casa, del barrio La Ripiera. La mujer, madre de cuatro hijos, fue beneficiada en el Sorteo N° 40, del 8 de septiembre.

Emocionada por los premios, contó que se inscribió en Desafío Confort después de ver la publicidad durante los sorteos del IPLyC SE.

“Entré a la página y me suscribí hace unos meses, porque quería ganar de tener esos premios que veo repartir constantemente por el equipo de IPLyC Social. No comenté a nadie. Fue una sorpresa cuando me llamaron para decirme que era la ganadora, me quedé sin palabras para responder a la persona que me llamó. Estoy muy agradecida, para mi es una bendición”, manifestó.

Añadió que su familia “tampoco creía, pero después, todos me felicitaron y me pidieron la página para inscribirse. Fue un día muy especial para mí. Todos los electrodomésticos me vienen súper bien”.

A través de este programa, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) llega a las amas de casa y padres de familia sin relación de dependencia.

Los interesados en participar del sorteo quincenal de electrodomésticos pueden suscribirse a través del formulario online que se encuentra en la página www.loteriamisiones.com.ar.

De este programa participan las mujeres registradas como amas de casa y beneficiarias de la pensión única provincial, y las que se inscribieron en el programa Buen Día Señora.

Fuente: Área Prensa IPLyC SE.