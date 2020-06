En pocos días se habilitaría la apertura de establecimientos gastronómicos

Lo confirmó Martin Oria, empresario del rubro y referente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (AMHBRA). Explicó en declaraciones a FM Libertad (93.7) que “el protocolo está aprobado provincialmente, ahora queda en manos de cada intendente ponerle el detalle final, como horarios y algunas otras normativas”, y que el modelo tenido en cuenta “es el vigente en Posadas, el más exigente de la provincia”.

Amplió el detalle al adelantar que –entre otras prevenciones- “se limitará la cantidad de gente en los salones debido al distanciamiento, de dos metros entre mesas, así que no se verán los locales llenos como antes. Además, habrá menos cartas en la mesa, un menú por mesa o digital (por WhatsApp), o se utilizará papel descartable; y el conocido ‘seteado’ de mesas, o sea la presentación al momento de utilizarse, solo tendrá el mantel o los individuales descartables, pero los utensilios y vasos se dispondrán al momento de servir los platos”.

Agregó en ese sentido que mozas y mozos trabajarán con barbijos, y no podrán usarse maquillaje porque “el personal tiene que lavare permanentemente las manos y las caras”.

Luego, y en cuanto a la situación de rubro, Oria indicó que “la situación económica no nos da para más, y con respecto al ‘aguinaldo’ algunas firmas podrán pagarlo de una sola vez pero otros no, así que habrá que negociarlo en cada caso. Seguramente -afirmó- se pagará en cuotas porque de hecho algunos comercios no han terminado de pagar los sueldos, pero todos nos pusimos a tiro, entendimos la situación y nos propusimos cuidar la salud y esperar hasta poder volver a abrir”.