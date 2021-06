Elevaron propuesta de “Zona Franca Integral” para todo Misiones

Tras la propuesta del gobierno provincial para la creación de un área especial aduanera en la provincia de Misiones, la Confederación Económica de Misiones, expuso al ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, un estudio con una propuesta ampliada integral.

El presidente de la Confederación, CP. Alejandro Haene, sostuvo que dicha iniciativa surgió de un estudio minucioso que elaboró la Confederación con destacados especialistas provinciales y nacionales.

En este sentido remarcó que la CEM, evaluando especialmente las condiciones tributarias, regulativas macro y mesoeconómicas provinciales, porque en las condiciones geográficas y limítrofes de la provincia las infra-condiciones de competitividad se padecen con efectos más graves que en otros territorios de Argentina, solicita una ampliación de la iniciativa, de tal modo que se instaure “durante un período de tiempo definido una zona de tratamiento impositivo nacional especial en la provincia de Misiones”.

La posición al respecto de la CEM es que “es preciso instrumentar una zona provincial de tratamiento impositivo especial integral, en detrimento de un mero conjunto de zonas francas aisladas desvinculadas entre sí siendo inadecuado e insuficiente”.

“Toda la economía provincial misionera requiere un tratamiento especial más allá de quienes exportan y quienes no, dado que la integración en redes productivas complementarias exige que la competitividad sea integral y sistémica; que, por la misma razón, debe preverse que se alivie al menos temporalmente a toda la provincia y no solo a sectores exportadores, y no solo a quienes están en parques industriales y/o zonas francas, del pago de impuestos nacionales que alcance a las empresas con domicilio y operaciones registradas en la provincia de Misiones por el plazo de 5 años”, sostiene el informe.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, agradeció la iniciativa y la institucionalidad de la CEM tras escuchar la propuesta y remarcó que son dos partes a tener en cuenta en el planteo, “lo impositivo y lo aduanero”.

“Con el equipo de Nación, Guzmán y Kulfas, hay muy buena predisposición para avanzar, pero hoy el tema está stand by, no obstante cuando se firme el acuerdo de esta zona especial, sin dudas será con ustedes, eso es así”, agregó el ministro ante los miembros del consejo.

En este punto la CEM plantea eximir del pago del arancel que grava importaciones para bienes dirigidos directamente a empresas para la producción exportable (bienes de capital, piezas y/o partes y/o accesorios y bienes intermedios específicos), convirtiendo a la provincia en zona franca aduanera.

También pide los reintegros de los derechos de exportación a las exportaciones de materias primas o productos misioneros que se exporten desde puertos misioneros.

