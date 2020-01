El presidente pidió a los empresarios que hagan “el esfuerzo de no ganar tanto”

El presidente Alberto Fernández lanzó un fuerte llamamiento de fin de año a los empresarios argentinos, en medio de la crisis socioeconómica que vive la Argentina tras cuatro años de liberalismo explícito.

A lo largo de una entrevista concedida a Radio Continental, el jefe del Estado se refirió puntualmente al precio de los alimentos y el comportamiento de los supermercadistas, quizá los grandes formadores de precios de la economía cotidiana.

“Las cadenas de supermercados deben revisar su conducta”, disparó Alberto, quien cuestionó sus ganancias “extraordinarias”. En ese sentido, elogió la ley de góndolas que se debatió semanas atrás en el Congreso. “¿No aprendimos a esta altura? El Estado tiene todas las herramientas. Si tengo que actuar, actuaré, pero quisiera responsabilidad de los empresarios”, señaló.

“Que el esfuerzo sea no ganar tanto. ¡Miren lo que estoy pidiendo!”, exclamó, y fue más allá: “No es posible que a los empresarios haya que llevarlos a los latigazos. Seamos todos responsables”, subrayó.

Además, detalló que la ley de góndolas podría tratarse en las sesiones extraordinarias que el Congreso tiene previsto llevar adelante en las próximas semanas.

Asimismo, indicó que “la lucha contra la inflación es de todos” y que “no debe haber ventajas para algunos en perjuicio de la gente”.

“Uno de los grandes problemas que tenemos es la inflación autoconstruida, que es una inflación que no existe en verdad, pero que algunos para prevenirse aumentan los precios”, puntualizó, y agregó: “No se trata de andar fijando precios, sino de ver que las ganancias y utilidades sean razonables”.

“En la Argentina hay ganancias extraordinarias que en el mundo no se conocen”, resumió.

En otro orden, habló sobre la continuidad del cepo al dólar. “Tiene que seguir porque en la Argentina no hay dólares. Estamos viendo qué alternativa tenemos para que no afecten las inversiones”, apuntó, al tiempo que reveló conversaciones con sus hallegados sobre este tema. “Yo tengo amigos que se van de viaje y me dicen cosas horribles”, dijo.

