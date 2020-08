“El premio de IPLyC Confort me pone re feliz”

Rocío Pamela Neris (25), de Posadas, es la ganadora N° 039 de Desafío Confort, y el miércoles 27 recibió los premios correspondientes al combo N°2 por parte del equipo de IPLyC Social.

Rocío, que es ama de casa y tiene un hijo de 5 años, se dedica a la venta online de ropas y productos de limpieza.

Recordó que el día del sorteo, estaba en su casa, con mi nene, cuando recibió un llamado de su hermano.

Como junto a su esposo “estábamos ahorrando para el arreglo de la casa, nunca alcanzaba para comprar la cocina nueva que quería, así que me vino muy bien el premio que me dieron”, admitió, al tiempo que agradeció al IPLyC SE “por este sorteo y a las personas que forman parte de este proyecto. Quiero agradecerles un montón porque los premios vienen re bien para acondicionar la casa, y me pone re feliz”.

Fuente: Área Prensa IPLyC SE.