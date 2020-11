“El Plan de los mil días garantiza derechos en los sectores más vulnerables”

El Plan de los mil días, que el Gobierno enviará próximamente al Congreso junto al proyecto de legalización del aborto, tendrá “una fuerte impronta” para “garantizar los derechos en los sectores más vulnerables”, en los que “el embarazo adolescente tiene mayor presencia”, afirmó la presidenta del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.

El proyecto “articulará algunos de los derechos que ya están consagrados en el país, como la Asignación Universal por Embarazo (AUE)”, explicó la funcionaria en una entrevista con Télam en la que brindó detalles de la iniciativa, en cuya elaboración trabaja en conjunto con otras áreas del Gobierno nacional.

A cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, que encabeza Vilma Ibarra, el proyecto toma como antecedentes los programas que se implementan en ese sentido en la provincia de San Juan desde 2016, y en la localidad de Mercedes, desde 2017.

El plan que impulsa el Gobierno apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los 2 años de vida.

“Esta ley busca priorizar desde los esquemas y gobiernos locales y provinciales el derecho del ingreso a la mujer embarazada, el derecho a los estudios y análisis durante el embarazo, el derecho a la calidad nutricional durante el tiempo de gestación y el vínculo potenciado del acompañamiento entre la mujer y el niño por nacer”, explicó Tolosa Paz en diálogo con Télam.

En ese sentido, también mencionó que se busca priorizar con la iniciativa “todo el capítulo de lactancia materna y lo que es la capacitación en la formación de los primeros meses de vida del niño así como el sueño seguro”.

“Hay un montón de condimentos que hacen que los gobiernos locales puedan acompañar el proceso de las mujeres embarazadas, priorizando no solamente el servicio de atención de salud primaria”, señaló y dijo que “hoy la mamá posiblemente no encuentra el turno o no encuentra la atención y esto dispara en un retraso también en el ingreso a la AUE”.

Fuente: Télam.