El Pami recuperó 40 mil bolsas de ostomía

La titular del PAMI, Luana Volnovich, reveló hoy que durante la gestión anterior, el organismo interrumpió el suministro de más de 40 mil bolsas de ostomías que debían ser entregadas a sus afiliados y que se encontraban retenidas en distintas droguerías del país, según datos de una auditoría, y adelantó que la provisión de estos insumos “se normalizará”.

“Esto demuestra que hubo una gran desidia durante la gestión anterior y que no se cuidó a los afiliados. Hay miles de cajas que no se entregaban y que costaban entre 3 mil y 4 mil pesos y también descubrimos reintegros que no llegaban”, señaló Volnovich.

La funcionaria formuló estas declaraciones en un depósito de la empresa Correo Argentino, ubicado en la localidad de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde fueron llevadas 10 mil de estas bolsas que se utilizan para colectar deposiciones tras la realización de prácticas quirúrgicas como las colostomías, ileostomías y urostomías.

La auditoria que llevó a cabo el organismo detectó que hasta el momento, se encontraron 30 mil de estas cajas, y que en las próximas horas la cifra podría llegar a las 37 mil, y que el resto podría haberse perdido.

Fuente: Télam.