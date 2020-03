El PAMI lanzó el listado de 170 remedios gratuitos para jubilados

“Felicitaciones: a partir de mañana, medicamentos gratis”. Así cerró el presidente Alberto Fernández presentó el acto en el que presentó el listado de 170 remedios gratuitos para 5 millones de jubilados afiliados al PAMI en un acto que encabezó en el municipio de Quilmes.

“No me olvido lo que necesitan los más desamparados, no me olvido que llegamos al Gobierno para atender a los que en peor situación están porque ellos son la urgencia de la Argentina y les pido que no teman porque no nos van a hacer cambiar el rumbo”, manifestó Fernández.

PAMI lista

La lista de los medicamentos (170 principios activos) implica la distribución gratuita de 3.600 marcas comerciales de remedios que, según difundió el PAMI, da respuesta a tratamiento adecuado para las patologías frecuentes de la población adulta mayor.

El programa va a estar en funcionamiento a partir de este miércoles y los afiliados al PAMI podrán hacer uso con su DNI, la receta del medicamento y la credencial del PAMI. Demandará unos 30 mil millones de pesos, que serán aportados por los fondos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (Impuesto PAIS).

“A causa de estos años de espantosas políticas económicas, los medicamentos comenzaron a ser un problema para millones de argentinos. En ese marco se impulsó este nuevo derecho en seguridad social”, aseguró la titular del Pami, Luana Volnovich, al hacer oficial la presentación, y agregó: “Los queremos sanos, activos y empoderados y empoderadas, el 70% de los beneficiarios de este plan son mujeres”.

La funcionaria destacó la transparencia en la administración de los recursos del PAMI e informó que el programa se desarrollará a través de una receta electrónica para tener control de los medicamentos dispensados.

“Si se toman sólo los tratamientos más habituales de un adulto mayor, por hipertensión, colesterol, antiiinflamatorio y protector gástrico, se estima un ahorro para el afiliado de 1400 pesos, como mínimo, pero puede llegar a 3000 o 4000 pesos”, apuntó Luana Volnovich en declaraciones a Tiempo. Y agregó que “esta política nace de una necesidad real: el relato de jubilados y jubiladas que ya no podían afrontar estos costos fijos. Por eso queríamos contribuir con lo que es un salario indirecto para los jubilados, lo que implica que ese dinero que no gasten hoy en medicamentos lo van a poder inyectar en la economía, y poder hacer los gastos en cosas que tenían relegadas”.

También informaron que el Nuevo Vademécum PAMI cuenta con la supervisión permanente de una comisión interdisciplinaria de expertos, especialmente de universidades públicas y el Ministerio de Ciencia, que evalúa criterios de uso, racionalidad y efectividad de los medicamentos. Cada tres meses el Vademécum será revisado y, si lo requiera, reformulado.

El acto se realizó en el Centro de Producción Audiovisual “Leonardo Favio” de Quilmes. También participaron los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; el jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner; y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Fuente: TiempoAr.com.ar