El Leeds de Bielsa consiguió su primera victoria

Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, superó a Fulham por 4 a 3 de local por la segunda fecha y logró su primera victoria en la Premier League 2020/21, después de caer ante el campeón Liverpool en el debut.

Los goles del equipo del “Loco” fueron del portugués Hélder Costa (4m. PT y 11m. ST), el polaco Mateusz Klich (40m. PT, de penal) y el inglés Patrick Bamford (5m. ST), mientras que enfrente le anotaron el serbio Aleksandar Mitrovic (34m. PT, de penal, y 22m. ST) y el inglés Bobby Reid (17m. ST).

Con esta victoria, Leeds sumó sus primeros tres puntos en el campeonato y frente a un rival directo en la pelea por la permanencia, aunque sufrió por no saber cerrar su arco cuando se puso 4 a 1 arriba.

El equipo de Bielsa lleva siete goles a favor en el torneo y los mismos en contra -cometió tres penales y le hicieron cuatro en pelotas paradas-.

En la próxima fecha, Leeds visitará a Sheffield United, una de las sorpresas en la temporada pasada.

💬 "We always try to improve" Marcelo reacts to today's 4-3 win and discusses what the side will look to work on pic.twitter.com/QUI19hdxwb

— Leeds United (@LUFC) September 19, 2020