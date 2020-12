El IPA se podrá pagar de manera online

Comienza un nuevo año y muchos ciudadanos acuden a pagar sus impuestos automotor e inmobiliario, en base a esto existe la posibilidad del abono anual y con ello descuentos importantes.

Considerando el movimiento y la burocracia que esto conlleva, la Agencia Tributaria Misiones presenta IPA 2021, el Impuesto Provincial Automotor que ahora se podrá pagar de manera online a partir del 1 de enero del próximo año.

El sistema se desarrolló para facilitar a los contribuyentes, de los distintos municipios de la Provincia de Misiones, los procesos de consulta, emisión y pago de IPA.

Se basa en una aplicación web cuyo principal objetivo es agilizar la consulta y pago de las deudas vinculadas a uno o más automotores, buscando evitar la necesidad de concurrir físicamente al municipio para la realización de dichas gestiones. Accediendo a IPA/Misiones se podrá realizar la Consulta de Deuda.

El sistema permite consultar la deuda asociada a un dominio (patente). Para ello debe determinarse el dominio a consultar en el campo “Dominio”, y luego presionar el botón

“Consultar”.

Al realizar la consulta de deuda puede suceder que el dominio especificado no tenga deuda asociada en la provincia. En ese caso se informará mediante una notificación de dicha situación. En cambio, si el dominio especificado posee deuda asociada en la provincia, se informará y se desplegará una nueva pantalla con los datos de la deuda actualizada.

Hay que tener en cuenta el caso excepcional de que un determinado dominio posea deuda en más de un municipio siempre los procesos de emisión y pago pueden realizarse únicamente por cada uno de los municipios en forma independiente. En el caso de que el municipio no permita la emisión y pago de la deuda a través de la plataforma, la deuda podrá ser visualizada, pero no podrá ser emitida, y se deberá concurrir al municipio no adherido a realizar el pago del mismo.

Si el municipio permite el pago online el contribuyente puede, por un lado, realizar el pago total de su deuda a la fecha: En el caso de que se encuentren vigente la liquidación por el total anual existirá la posibilidad de seleccionar si pagar el total contemplando la liquidación anual, o solamente abonando la primera cuota del año en curso (quedando las restantes pendientes). Por otro lado, puede realizar una selección puntual de la deuda a pagar: En este caso el contribuyente selecciona mediante el check de cada obligación puntual cuál es la deuda que desea pagar. Hay que tener en cuenta que en el caso de estar disponible la liquidación anual esta última es mutuamente excluyente con las cuotas del año en curso.

Para poder pagar online el usuario será redirigido a la plataforma de pagos online utilizada por el municipio en particular.

En cuanto a la opción de “Pago a Realizar en el Municipio”, el sistema permite la generación de un ticket de pago que puede ser utilizado para abonar en los medios habilitados por el municipio. Se podrá descargar el mismo y enviarlo a una dirección de correo especificada o imprimirlo.

Por último, y muy importante, ATM ya tiene avances con Oberá y Posadas, luego los municipios restantes, de los 77 de la provincia, se tienen que adherir al sistema IPA 2021 de la Agencia Tributaria Misiones, una tarea que será beneficiosa para todos los ciudadanos.

Fuente: Prensa ATM.