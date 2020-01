El Gobierno tiene lista la ley que crea el Consejo Económico y Social

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó que el Gobierno tiene listo ya el proyecto que crea el Consejo Económico y Social y que será tratado en extraordinarias. “Tenemos la ley ya hecha y va a ser parte de las cosas que mandamos a sesiones extraordinarias en enero. Ahí vamos a poder discutir políticas de futuro, saliendo un poco de la coyuntura. Es importante que lo hagamos y es importante que todos tengan conciencia de la importancia que tiene eso”, señaló el mandatario.

Entrevistado por el periodista Horacio Verbitsky para su blog “El Cohete a la Luna”, Fernández dijo que “todos los sectores involucrados” integrarán dicho consejo, y que tendrá “una presidencia que esté más allá del gobernante de turno, cuyo mandato exceda al del presidente”. Contó que “la idea es que tenga acuerdo del Senado y una serie de formalidades para que la opinión, el decir y el hacer del Consejo tenga mucho peso. No creo que tengan que estar en el Consejo los legisladores, porque precisamente son los que tendrán que tratar las propuestas del Consejo. Pero tienen que estar los sectores. Si hablamos de educación tendrán que estar los maestros, el Ministerio, tienen que estar los actores”.

Consultado respecto de si el presidente de dicho Consejo será Roberto Lavagna, Alberto Fernández admitió que a él le “encantaría” que fuera el exministro. Y con relación a la integración de su hijo, el exdiputado nacional Marco Lavagna, al INDEC, el presidente precisó que “vino por su mérito. Esto quiero aclararlo, porque la verdad es que Marco tiene mérito propio, no fue un pedido de Roberto. Fue una decisión mía de buscar un economista que no fuera parte del gobierno y que orgánicamente no perteneciera a una fuerza nuestra y decirle: Hacete cargo de las estadísticas con toda transparencia”.

Fuente: Parlamentario.com