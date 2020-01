El Gobierno prepara más licencias no automáticas en sectores sensibles

Luego de la reciente publicación de 300 nuevas licencias no automáticas de importación, el Gobierno avanzará en la ampliación de ese listado en varios sectores industriales para proteger la producción local.

Fuentes de los sectores autopartista, marroquinería, y juguetes, entre otros, señalaron ayer a BAE Negocios que luego de contactos con el Ministerio de Desarrollo Productivo, “habrá una mayor cantidad de licencias no automáticas en no mucho tiempo”. En el marco de una política de mayor control hacia las importaciones, el Gobierno revisará en forma más estricta el precio y volumen de las compras al exterior para evitar los casos de defraudación al fisco, subfacturación o sobrestockeo, bajo el régimen de licencias no automáticas (LNA), que se amplió hace semanas en 300 posiciones más de diversos rubros.

“Quedamos en informar cuáles con las posiciones arancelarias nuevas donde queremos licencias no automáticas; ya nos informó el gobierno que instrumentará más licencias no automáticas”, expresó una fuente industrial que mantuvo un encuentro hace días.

Las posiciones arancelarias sujetas a las licencias no automáticas (LNA) pasaron de 1200 a 1500. El resto de las posiciones, unas 8700, siguen bajo el esquema de licencias automáticas. Metalmecánica, textiles, calzado, marroquinería y juguetes eran los sectores que abarcaban las 1200 posiciones arancelarias con licencias no automáticas que conservó la gestión Cambiemos. Ahora se sumaron los autos terminados, motos, manufacturas de madera, electrodomésticas y electrónicas, entre otros.

Las LNA constituyen un esquema de regulación del comercio contemplado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que da un plazo máximo de 60 días al Gobierno para evaluar si dicha operación puede, por ejemplo, constituir una maniobra de comercio desleal o afecta la salud de los consumidores. En este contexto, el objetivo de la medida es incrementar la protección de la industria nacional, aunque sin implementar un control estricto como el que había puesto en funcionamiento el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a través de las Declaraciones Juradas de Importación.

En los considerandos de la norma se afirma que “la instrumentación de un sistema de Licencias de Importación, en tanto provee de información estadística en niveles generales y particulares que permite identificar comportamientos disruptivos del comercio exterior, resulta una herramienta clave para la gestión de la política comercial externa con miras al desarrollo productivo nacional y acorde al contexto actual de las relaciones comerciales internacionales”.

El objetivo oficial es mejorar el monitoreo del flujo de importaciones e incorporar plazos acordes a un seguimiento cercano a las corrientes comerciales.

Fuente: BAE Negocios