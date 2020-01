El Gobierno anuncia el aumento para trabajadores del sector privado

El Gobierno tiene definido el piso del aumento para los privados que se anunciaría entre hoy y mañana, una medida que apunta a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios perdida durante los cuatro años de Mauricio Macri y reactivar el consumo. A partir de ese piso -se habla de seis mil pesos-, cada sindicato podrá negociar una suba aún mayor, de acuerdo a las posibilidades del sector que se trate, siempre teniendo en cuenta que se trata de un adelanto a cuenta de la futura paritaria. En cambio, todavía no está resuelto que se le sume una medida similar para los trabajadores estatales. Es uno de los gremios que más perdieron, pero la prioridad por estos días pasa por no aumentar el déficit de las cuentas. “Lo que están pagando el ajuste son los exportadores, el campo, los que tienen cuentan en el exterior. No lo está pagando la gente”, afirmó el presidente Alberto Fernández en una entrevista. Subrayar este punto es prioridad en el Ejecutivo.

“Nosotros sólo fijaremos un piso. Eso marca que desde ahí cada sector puede dar el aumento y no hay un techo”, señaló a PáginaI12 una alta fuente del Poder Ejecutivo. La idea era anunciarlo esta semana, aunque no descartaban que se pase para el lunes por las complejidades que existen debido a los diversos convenios y modalidades. Hay convenios con cláusula gatillo por inflación, otros con cláusula de revisión, otros que no tienen nada de eso. El aumento quedaría exento de contribuciones patronales para que llegue completo al bolsillo de los trabajadores pero sí entrará en el cálculo de aguinaldo y vacaciones porque se trata de un incremento efectivo y no de un bono.

Luego del aumento de 5 mil pesos para jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de la AUH y de resolver el entuerto que les había dejado como regalo la gestión de Macri respecto a la eliminación del IVA a los alimentos de la canasta básica, ahora la prioridad estará puesta en este aumento para los salarios privados que vienen conversando desde días atrás con la mesa de la CGT. Una medida a favor de los trabajadores registrados que se suma a la tomada días atrás, con el DNU que estableció la doble indemnización por despido.

“Se va a dar el aumento general de sueldo, a cuenta de la paritaria 2020. El aumento aún no tiene una cifra. Todavía no se sabe la fecha pero nos dijeron que están haciendo el estudio de todos los sectores para dar algo en concreto”, señaló Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la central. Agregó que este aumento será “para todos” los trabajadores y que servirá para reactivar el poder adquisitivo, lo que significa “dar de comer a los hijos, vestirlos y pagar los servicios, eso reactiva. Eso pone en marcha al país”.

El ministro de Trabajo, Carlos Moroni, viene conversando con gremios y cámaras empresariales para llegar a un aumento promedio que estará entre los 6 y los 9 mil peso. La idea era asegurar que el piso puedan pagarlo todos los sectores para que luego cada sindicato discuta la posibilidad de que esa suma pueda incrementarse según la realidad de cada rama. En general, hay clima de acordar, como se notó la semana pasada en la Casa Rosada, donde el Gobierno, representantes de empresas, industrias, centrales obreras y organizaciones sociales firmaron un Compromiso que, entre otros puntos, reconoció el efecto “devastador” que había producido la inflación sobre los salarios en los últimos años.

Moroni estuvo el lunes almorzando con el titular de Camioneros, Hugo Moyano, en un encuentro de fin de año que tuvo la cuestión salarial tema como principal. El aumento es a cuenta de la paritaria pero hay gremios, como Camioneros, que se encuentran ya en plena discusión y que no desean postergarla por un adelanto que no les resulta significativo. “Entre los pedidos realizado por Hugo Moyano está que las paritarias sean libres y que los empresarios, luego de cuatro años de amparo que recibieron por parte del saliente presidente Mauricio Macri, dejen de especular con los salarios”, señaló el sindicato en un comunicado.

Un tema a tener en cuenta es cómo afrontarán el pago Pymes y sectores de la economía regional que atraviesan una crisis. En todo eso trabaja Moroni. En cuanto a los estatales, por ahora no estarían incluidos en el aumento por las dificultades en las cuentas nacionales. “La economía está llena de sorpresas. En todos los sectores de la administración me aparecen deudas impagas que no figuran en el déficit. Me pasa en Salud, me pasa en publicidad, con los medios de comunicación”, contó Alberto Fernández en la entrevista que dio el martes a radio Continental.

