El Frente de Todos quiere auditar la toma de deuda del macrismo

Sobre el final de la sesión del jueves pasado, el jefe del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, anticipó la avanzada que prepara el oficialismo para esta semana. “El lunes que viene -dijo, olvidando el feriado- nosotros vamos a reunir a la Comisión Bicameral de Control de Deuda, porque hemos tenido un informe del Banco Central en donde hemos visto lo que ha pasado con el tema de la fuga de capitales. Bien lo describe el informe del Banco Central, pero nosotros en la comisión de deuda tenemos la misión de profundizar este tema y de saber quiénes son los responsables de estas maniobras que han empobrecido al pueblo argentino”.

En rigor, diversas figuras del oficialismo, comenzando por la propia vicepresidenta de la Nación, anticiparon reiteradamente estas intenciones que comenzarán a concretarse a partir de este martes a las 11, cuando se reunirá de manera virtual la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación con el objeto de avanzar en la dirección señalada por Mayans.

Dijo el formoseño en su discurso del jueves: “Yo ya estuve hablando con el presidente de la Bicameral Mixta Revisora de cuentas, porque vamos a pedir una auditoría financiera del Banco Central a través de la Auditoría General de la Nación. Lo vamos a proponer en la Mixta Revisora de cuentas dado la información que dio el Banco Central. Nosotros queremos precisiones”.

En ese encendido pasaje Mayans señaló: “Hay algunos que acá dicen: ‘No miremos el pasado, miremos el futuro’. ¡No, no, querido! Acá hubo un gobierno que prácticamente entregó el país, hizo un desastre con el tema económico del país y ahora se está preguntando por qué no les damos más a los trabajadores, por qué no les damos más a los pensionados y por qué no les damos más a los jubilados. ¡No, no! Acá tenemos que saber qué es lo que pasó con el Banco Central, qué pasó con esa deuda impagable que hoy tenemos. ¡Sostengo es una deuda impagable! ¡En esas condiciones es impagable! Si ustedes me dicen que nosotros hubiésemos traído 55.000 millones de dólares para mejorar el sistema energético argentino, el sistema industrial, el sistema productivo, perfecto. Porque yo creo que se paga solo ese tipo de crédito. ¡Pero acá fueron 55.000 millones para un esquema altamente especulativo, de usura, de robo! Entonces, no es esto de no miremos el pasado, vayamos al presente, miremos el futuro. ¡No, querido! ¡No es así! ¡Acá hay responsabilidades! ¡Hay responsabilidades!”.

El propio Mayans preside esa comisión que avanzará en el estudio de un informe que acaba de publicar el Banco Central de la República Argentina, donde se atribuyen a las políticas económicas del Gobierno de Cambiemos haber facilitado “la fuga de capitales por 86 mil millones de dólares” y creado “las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo”.

Vicepresidente de esa comisión, el diputado Luciano Laspina consideró curiosa la intención oficial justo cuando la Argentina acaba de caer técnicamente en default. El diputado del Pro publicó el siguiente tuit: “El país entra en default después de 5 meses de no-negociación y la Comisión Bicameral de Deuda se reúne en carácter urgente… para debatir la ‘fuga’ de divisas de 2016-2019. Nos toman el pelo. Como VP de esa Bicameral pediré se cambie el temario y se cite al ministro de Economía”.