El FMI seguirá apoyando a Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva publicó, en la red social Twitter, que el FMI seguirá apoyando a la Argentina, luego de que el Ministerio de Economía anunciara medidas para aliviar las presiones sobre el mercado de cambio.

“Gran conversación con @Martin_M_Guzman hoy en el camino de #Argentina por delante”, expresó Georgieva, revelando que había tenido un diálogo telefónico con el ministro argentino.

Great talking with @Martin_M_Guzman today on #Argentina’s road ahead. We’ll continue to support the authorities as they work towards easing foreign exchange pressures, anchoring economic stability & laying the foundations for recovery.

