“El entrenador que más me marcó fue Luis Enrique”

Fernando Gago asumió su primer compromiso profesional como entrenador de Aldosivi, de Mar del Plata, y en su primera conferencia de prensa dio indicios de la idea futbolística que transmitirá a sus dirigidos, al revelar que el director técnico que más influyó en su carrera “fue el español Luis Enrique”.

“El técnico con el que más me identifiqué en mi carrera fue Luis Enrique, porque aprendí mucho de sus conceptos cuando él me dirigió”, expresó Gago durante la conferencia de prensa vía Zoom que mantuvo acompañado de sus colaboradores, en las instalaciones del magnífico predio que Aldosivi posee en Punta Mogotes.

“Por eso ahora espero volcar esas ideas en este club para que a Aldosivi se lo reconozca por su forma de jugar. Me gusta ganar, me gusta competir, pero me interesa sobre todo la forma en que se lo consigue”, destacó Gago, de 34 años, que puso fin a su carrera como futbolista en Vélez Sarsfield a fines del año pasado e inmediatamente comenzado 2021 ya tiene trabajo como entrenador, contando entre sus laderos con el “Pocho” Federico Insúa.

La marca que dejó Luis Enrique Martínez García (tal su nombre completo) fue muy fuerte, ya que solamente convivieron un año en la Roma, de Italia, entre 2011 y 2012, permaneciendo ambos durante el mismo tiempo en la institución capitalina.

Sin embargo la ascendencia del asturiano de 50 años evidentemente debe ser muy importante sobre aquellos futbolistas que conduce, porque hace poco más de un mes atrás el propio Lionel Messi había destacado que los “dos mejores entrenadores” de su carrera habían sido justamente “Josep Guardiola y Luis Enrique”.

“En cuanto al equipo que me encontré en el primer entrenamiento de hoy, es difícil hacer un análisis en virtud de lo que pasó en el torneo pasado, porque acá lo más importantes es que hay un grupo de futbolistas con predisposición para el trabajo y eso es lo valorable”, explicó.

“Y en cuanto a los juveniles que hoy tanto aportan a los clubes del fútbol argentino, habremos de ayudarlos para que tengan herramientas como para poder crecer. Por eso debemos ser docentes con ellos, para que estén lo más preparados posible para llegar a primera”, puntualizó.

Y respecto de ellos enfatizó que le gusta involucrarse “en los trabajos de los juveniles, pero los chicos están en un momento complicado, porque a raíz de la pandemia de coronavirus no tuvieron actividad durante todo el año pasado”.

Y acto seguido dejó toda una declaración de principios futbolísticos, esos que fueron la marca en el orillo de su traje de futbolista que lo identificaron durante toda su trayectoria. “Por los tiempos que corren, no creo que sean necesarios los enganches, sino mediocampistas que jueguen más de frente al arco rival”, remarcó.

La presentación, bien al estilo europeo, con imágenes suyas de la época fresca de futbolista, la actual recorriendo las instalaciones del predio de Aldosivi, y la entrega de una camiseta auriverde a bastones del club con un dorsal con su nombre y en vez de un número, la sigla de DT, redondeó un día muy importante para “Pintita”, que empezó a navegar su carrera de entrenador en Mar del Plata, a un puñado de metros del Atlántico.

