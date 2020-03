El Congreso empezó a investigar la deuda externa que tomó Macri

La bicameral de seguimiento de deuda externa se conformó este jueves y la mayoría oficialista confirmó la continuidad del senador José Mayans como presidente, ahora con la chapa de jefe de bloque, y definió un cronograma para investigar el endeudamiento tomado por Mauricio Macri.

Fue en una corta pero tensa reunión realizada en el Salón Illía del Senado, en la que los legisladores del Frente de Todos ratificaron que habrá una minuciosa inspección del incremento de la deuda en los últimos años como también de la fuga de capitales, citados por Alberto Fernández en la apertura de sesiones.

Mayans y el diputado kirchnerista Carlos Heller anticiparon que los actuales directores del Banco Central informaran sobre la salida de dólares que hubo durante la gestión de la gestión Macri, otro de los anuncios de Alberto en el Congreso.

Según anticipó Mayans, los directores llevarán esas cifras en la audiencia de la Comisión de Acuerdos debata sus pliegos, porque por ahora trabajan en comisión. El macrista Luciano Laspina pidió agregar los datos entregados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), creada por su iniciativa y con la función de estudiar el impacto de cada decisión del Gobierno. “Necesitamos además tener una comparación con otros países y un estudio fiscal”, planteó y abrió un debate que animará la comisión los próximos años.

“Tenemos que mirar lo que pasó en el pasado. Porqué se tomó la deuda que se tomó en 2 años. Quiénes fueron los prestamistas y quiénes estuvieron de uno u otro lado del mostrador y dónde se gastó ese dinero. El crédito del FMI fue contemporáneo a una de las mayores fugas de divisas de los últimos años. ¿Dónde está esa cantidad de dinero? La historia de la deuda siempre hubo comisiones y nunca sirvieron para nada. Y yo no quiero que esta no sirva para nada”, sostuvo el senador Oscar Parrilli.

El diputado Rodolfo Tailhade, también oficialista, recordó que hubo una comisión que sí sirvió: la que funcionó entre febrero de 2002 y octubre de 2003 y presentó un informe sobre la fuga de divisas de esos años. “Se fugaron 3 millones de dólares. Mucho nombre y apellido se va a repetir”, anticipó y pidió que se incorporara una copia de ese trabajo.

Su compañero de bloque Itai Hagman citó otras dos comisiones para evocar que funcionaron en 2014: la que investigó las 4040 cuentas de argentinos en el HSBC suizo que nunca habían sido declaradas y la que estudió la historia de la deuda desde el último gobierno militar.

“La deuda es la cotracara del déficit. Podemos discutir también como alentamos a que no haya déficit”, insistió Martín Lousteau y llamó a la respuesta de la diputada Fernanda Vallejos. “Sólo considerando la formación de activos externos de los residentes se han ido del circuito productivo más de 88300 millones de dólares. Y 56 mil millones de dólares por salida de capitales especulativos que habían sido atraídos a Argentina por tasas siderales”.

“De esta manera, se fueron 6000 millones de dólares más que los 44600 millones desembolsados por el FMI. Y ese es el principal componente del déficit fiscal, porque aumentó el gasto de intereses de la deuda y desplomó el gasto en capital como obra pública”, corrigió a Laspina, que no tardó en reaccionar.

“Tiene que controlar el Poder Ejecutivo la dinámica del endeudamiento. Tenemos que mirar para adelante y ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. No se puede hablar de fugas de capital si no es un delito. Podríamos nombrar compras de dólares célebres de ex funcionarios y estaríamos afectando el buen nombre y honor. ¿La caída de reservas no es fuga de capitales? Podría nombrar la pérdida de divisas que hubo en 2012 y 2013”, desafió.

La salió al cruce Parrilli. “Argentina no tiene un problema de dólares, porque si los activos que están afuera se invierten acá se solucionaría”. La diputada oficiaista Cristina Álvarez Rodríguez contó que la UCR de esa Cámara no envió diputados porque aún no hay acuerdo en el propio bloque.

Mayans tuvo que frenar el debate porque tenía sesión en el Senado, anticipó que también se estudiarán las tasas altas que pagó el Banco Central con Macri y recibirá los informes de la deuda realizados otros años por el Congreso. Y en 15 días volverá a convocar a la comisión. Hay mucho por debatir.

