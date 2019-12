José Milciades Giménez: “El bono es necesario ante la pérdida de poder adquisitivo”

El titular de la CGT Misiones celebró la decisión del Gobierno nacional de implementar un extra salarial en el sector privado, aunque sea a cuenta de futuras paritarias. “Cada asociación gremial tiene su propia situación, pero el capital debe entender que solo aspiramos a llevarnos una parte pequeña de lo que producimos”, aseveró.

Tras destacar que “hay gente que no se puede alimentar en el país, y eso nos debe poner mal como sociedad”, el gremialista indicó en una entrevista con FM Libertad (93.7) que “la expectativa es mucha, pero sabemos cómo está el país, así que se debe trabajar con el presidente para ver cómo salir adelante. Hay empresas con las que se pueden consensuar aumentos y con otras no, pero bueno, habrá que ver cómo se puede llegar a un acuerdo. Hoy alimentación, salud y servicios representan un costo muy importante para los trabajadores y un bono es apenas un paliativo mientras que en paritarias se debe ir por una solución más de fondo”.

A nivel provincial destacó la buena relación con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, de hecho, comentó que ya mantuvieron dos reuniones, y en ese contexto “le transmitimos la problemática del sector, de los trabajadores de la provincia, y así él sabrá cómo actuar e implementar políticas. En el tema de la fábrica de zapatillas DAS -de Eldorado- la Provincia debe actuar para llegar a una solución y no perder más puestos de trabajo”, señaló.

“El puerto sin transporte significativo no es operativo”

Otro tema puntual al que se refirió el titular de la CGT, tiene que ver con el avance del puerto de la ciudad de Posadas, un anhelo de vieja data tanto de parte del sector privado -ya que se podrían reducir significativamente los costos de logística- como para su propio gremio, el Sindicato de Conductores Navales.

“Para viabilizar esta actividad, el Gobierno nacional tiene que trabajar una Ley de Reserva de Cargas, como hizo Paraguay, que hace un par de años tenía canoas para los lugareños y hoy es la tercera potencia mundial en navegación fluvial. Vemos pasar barcazas por nuestros ríos y eso es porque toda nuestra industria naval argentina se pasó a ese país, dados nuestros altos costos impositivos. Podemos tener un puerto fórmula 1, pero sino ofrecemos la forma de recuperar lo que invierten no va a venir nadie”.

Citó como ejemplo el transporte de combustible: “Si llega a Misiones por vía fluvial vamos a pagar (en surtidor) el mismo valor de Buenos Aires, no 5 o 6 pesos más caro como ahora, y eso beneficiaria a toda la provincia”, y destacó además una ventaja ambiental: “Una barcaza tipo puede transportar la misma carga de 180 camiones con equipo”.

Finalmente, consideró que en esta puja “Moyano no es el problema, porque los presidentes y los gobernadores deben gobernar en favor del país y no de un sector. Promover el transporte fluvial no hará que los camiones vayan a desaparecer”.