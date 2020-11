Dos goles de Messi para la victoria del Barcelona

El Camp Nou ha vivido este sábado una jornada de auténtico fútbol en la que el FC Barcelona ha recuperado las buenas sensaciones goleando al Betis por 5-2.

Dembélé, Griezmann, Messi (2) y Pedri han sido los goleadores en un partido que el Betis ha terminado con 10 por el penalti-expulsión de Mandi al inicio de la segunda mitad. De esta manera, el Barça afronta el parón por selecciones con una sonrisa, sumando la primera victoria en Liga tras cuatro partidos sin hacerlo. Jugando así, todo es posible.

Una de las noticias del partido se sabía una hora antes de su inicio: Messi arrancaba desde el banquillo tras haber disputado todos los minutos de la temporada. A pesar de la ausencia del argentino el Barça ha comenzado fuerte y ha generado mucho peligro en los compases iniciales. Griezmann y Ansu Fati han rematado fuera por pocos centímetros, antes del primer aviso del Betis mediante William Carvalho… y posterior respuesta de Ter Stegen.

El partido, de ida y vuelta, era de los atractivos de ver. De nuevo Ansu Fati y Griezmann han rozado el gol, que finalmente ha surgido de las botas de Dembélé. El francés ha recortado a Alex Moreno y ha fusiladoa Bravo con un misil brutal desde dentro del área. Minutos más tarde, el portero ex azulgrana se ha rehecho parando un penalti a Antoine Griezmann -sufrido por Ansu Fati, que use ha hecho daño en la acción-, que no ha tenido suerte de cara al gol.

Cuando el partido parecía abocado al descanso ha llegado el gol del Betis. En la última acción del primer tiempo, segundos antes de llegar al minuto 48, Sanabria ha aparecido en el corazón del área para rematar un centro desde la banda izquierda. Increíble, pero cierto: 1-1 al descanso.

La segunda mitad ha arrancado con una cara nueva: la de Lionel Messi. El ’10’ ha entrado por Ansu Fati y ha tardado pocos minutos en resultar decisivo. Un centro desde la banda izquierda de Jordi Alba lo ha dejado pasar Messi -como sólo saben hacer los más grandes- para que Antoine Griezmann, ¡ahora sí!, hiciera el 2-1 a placer. Se lo merecía el Barça, que ha vuelto a salir a todas en los primeros minutos de la reanudación.

Y después del segundo ha llegado rápidamente el tercero. Una acción de ataque culé ha terminado con un nuevo misil de Dembélé, que esta vez ha sacado bajo palos Mandi… con su brazo derecho. Tras ser revisado por el VAR, el árbitro ha expulsado al central verdiblanco y ha decretado penalti, transformado por Messi.

No ha bajado los brazos el Betis, que ha recortado distancias, a pesar de la inferioridad numérica, a falta de un cuarto de hora para el final. Loren ha rematado a gol una buena acción del también ex azulgrana Alex Moreno por banda izquierda.

A pesar del intento de reacción visitante, el Barça ha sabido gestionar los minutos finales marcando dos tantos más. El primero, obra de Messi tras una excelente asistencia de Sergi Roberto. El segundo, obra de Pedri, que ha servido para repetir el 5-2 contra el Betis de la temporada pasada.

Fuente: Prensa Barcelona.