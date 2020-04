Deuda externa: ¿Qué se puede hacer con el potencial ahorro en el pago de deuda?

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso en la Residencia de Olivos que la propuesta de reestructuración de deuda externa a presentar este viernes frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) está basada en un periodo de gracia de tres años, en los cuales se pretende una reducción de intereses y de capital sobre el total.

“Será una reducción de capital de US$ 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita de 5,4% sobre el stock adeudado y una reducción del pago de intereses de US$ 37.900 millones, que equivale a una quita de intereses del 62%”, puntualizó Guzmán, luego de remarcar: “Argentina no pagaría nada durante los años 2020, 2021 y 2022. Empezaría a pagar recién en el año 2023”.

En caso de prosperar esta estrategia económica ante los acreedores, el país no deberá solventar la totalidad de los bonos con vencimiento en este año 2020 y, como consecuencia, le producirá un ahorro significativo de U$S 4.500 millones.

En medio de una pandemia de coronavirus Covid-19 que suma infectados y fallecimientos en gran parte de la Argentina, este monto se traduce en 386.663 respiradores de industria nacional, pero también en la posibilidad de destinarlo íntegramente al Ministerio de Salud, debido a que representa 3,2 veces el presupuesto asignado a esta cartera para todo el año.

En un paper enviado por Economía a Ámbito.com, se detalló que en el periodo comprendido entre 2020 y 2025 se ahorrarán U$S 34.100 millones si la oferta es aceptada por los tenedores de bonos; con lo cual, la cantidad de respiradores artificiales de fabricación local puede ser 2,9 millones, en tanto que en el plan Tarjeta Alimentar ese monto se traduce en 439,9 millones de beneficiarios nuevos.

Además, el potencial ahorro 2020-2025 significa 205,9 veces el presupuesto de las Becas Progresar, así como también 12,9 meses de Jubilaciones y Pensiones totales.

El plan Argentina Trabaja-Ellas Hacen 2020 el dinero comprende 73,3 veces; mientras que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que actualmente otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social a perjudicados económicamente por el Covid-19, los U$S 34.100 millones significan unas 219,8 millones de acreditaciones.

“Las voces de nuestros acreedores van a estar resonando. Es importante estar unidos sobre esta oferta porque es fundacional para la recuperación y sentar condiciones para un desarrollo sano para todo el territorio”, pidió Guzmán en la conferencia de prensa.

