Deuda Externa: Adhesión de bonistas argentinos llegó al 70% y ahora esperan por los grandes fondos

Este viernes vence el plazo para que los acreedores externos acepten la oferta de canje de USD66.000 millones de deuda bajo ley extranjera y el Gobierno adelantó que no la dejará abierta en caso de que no haya acuerdo, aunque continuará la negociación. En Economía destacaron que hubo una alta adhesión de los tenedores argentinos, que habría llegado al 70%, pero el resultado dependerá de los grandes fondos de Wall Street que concentran el grueso de las tenencias y ya manifestaron su rechazo. Pese a que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se mostró abierto a analizar alternativas de los bonistas que cuajen en su marco de sustentabilidad, hasta esta tarde-noche ninguna contrapropuesta concreta había llegado a los despachos del Palacio de Hacienda, según supo BAE Negocios.

El lunes es el día pautado para informar cuál fue el grado de aceptación de la oferta y si el Ejecutivo logró activar las cláusulas de acción colectivas con una aceptación promedio del 75% de los tenedores y si, por ende, avanzar en la reestructuración total de la deuda. O en el caso de haber alcanzado el piso necesario en algunos títulos, si decide realizar un canje parcial. Igualmente, el Gobierno tiene la potestad de presentar antes de ese día los resultados. Con todo, el deadline para saber si habrá o no default es el 22 de mayo, cuando venzan los 30 días de gracia para el pago de USD503 millones de intereses de los globales 21, 26 y 46.

Un inminente acuerdo total resulta difícil tras el rechazo de los tres principales grupos de bonistas a la propuesta oficial, que incluye un período de gracia de tres años más una quita del 5,4% en capital y del 62% en intereses. Aunque nadie en el mercado ni en Economía descarta de plano movimientos de última hora. Por caso, este jueves los bonos en dólares operaron en alza luego de que Guzmán ratificara en diálogo con Bloomberg la mayor flexibilidad: “Estamos dispuestos a considerar cualquier combinación de reducción de intereses, reducción de capital, extensión y vencimiento del periodo de gracia que respete las limitaciones que definen lo que es sostenible”.

A la espera de que los grandes fondos muevan sus fichas, una alta fuente del Gobierno le confió a este diario que hubo una “muy buena aceptación” de la oferta por parte los tenedores argentinos de los bonos bajo ley extranjera, quienes tenían tiempo hasta el miércoles para presentar en la Caja Nacional de Valores las tenencias que decidieran ingresar al canje.

Según supo BAE Negocios por otras fuentes, el porcentaje de adhesión entre los acreedores locales rondó el 70%. Pero no serán los que inclinen la balanza. Su peso en el total de deuda a reestructurar es de algo más del 10%. Por eso, la clave pasará por los comités que agrupan a los grandes fondos de Wall Street, que pese a las señales de flexibilidad del Ejecutivo para discutir variantes aún no presentaron una contraoferta concreta.

“Hay una asimetría muy grande en este partido. El Gobierno hace una oferta pública y los acreedores no hacen lo mismo. Más aún, no hay ninguna propuesta concreta de parte de ellos. Lo que hay son muchas operaciones asegurando que hay muy buenas propuestas pero eso no es así”, planteó la misma fuente.

Algo similar reclamó hoy en un artículo de opinión el economista estadounidense Jeffrey Sachs, uno de los que había firmado una carta de apoyo a la oferta oficial, quien exhortó a los bonistas a aceptar la propuesta para “evitar una catástrofe financiera global”. Y le apuntó en particular al CEO de Blackrock, el mayor administrador de fondos del mundo y gran tenedor de deuda argentina: “Es tu turno, Larry Fink”. Blackrock fue señalado este martes por Economía al divulgar una propuesta presentada por la firma el 11 de abril a la que descartó por “poco realista”.

Finanzas canjeó USD1.863 millones de deuda en dólares

El Gobierno canjeó este jueves USD1.863 millones de Letras del Tesoro (Letes) en dólares y del bono Dual AF20 en manos de acreedores privados por tres títulos en pesos atados a la inflación con vencimiento en 2022, 2023 y 2024. Así, logró pesificar el 62% del stock residual de Letes en manos privadas, que rondaba los USD3.000 millones, en línea con el tope que se había autoimpuesto de antemano la Secretaría de Finanzas para evitar concentrar vencimiento muy grandes en los nuevos instrumentos.

“Es una operación importante que permite pasar deuda en dólares a pesos desde un instrumento con una gran magnitud”, señalaron a BAE Negocios desde Economía en referencia a las Letes, que habían sido reperfiladas en dos oportunidades y cuyo stock total, incluyendo las tenencias del sector público, ascendía a USD8.600 millones.

“Hubo muchas órdenes, muy variadas. Porque había una gran cantidad de tenedores con una multiplicidad de posiciones, chicas, medianas, grandes, y una variedad de actores (empresas, fondos, personas físicas, institucionales)”, explicaron en el Palacio de Hacienda.

Fuente: BAE Negocios