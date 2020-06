Detuvieron a dos jóvenes en Eldorado

Efectivos de la Div. Cdo. Azahares UR-III, en el barrio Rotonda-Guatambú de esa localidad, detuvieron a Darío C. de 19 años y Andrés B. (22 años), y secuestraron dos motocicletas, por circular de forma irregular.

Una de ellas no contaba con ningún tipo de documentaciones y con claras sospechas de ser mal habida.

En el marco de los operativos y tareas investigativas, los uniformados, realizaban recorridas por ese barrio, cuando interceptaron a dos motocicletas, de las cuales una de ellas no contaba con dominio, y su propietario argumentó que no tenía ningún tipo de documentación y habría adquirido el rodado a bajo costo a través de un grupo de compra y venta. Mientras que su compañero contaba con los papeles pero el número de cuadro no era visible.

Por tal motivo, se procedió al secuestro de las dos motocicletas a los fines de realizar una investigación exhaustiva de su procedencia, como así a la demora preventiva de estas dos personas, quienes fueron trasladadas a sede policial donde se continúan con las actuaciones.

Fuente: Prensa Policía de Misiones.