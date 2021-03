En el Día Mundial de Audición que se celebra hoy, desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” destacan el trabajo de los fonoaudiólogos, que trabajan en el Servicio de Kinesiología y Rehabilitación.

En este marco, explican que estos profesionales se dedican a la atención de personas con problemas especiales de comunicación, como ser desórdenes de la comunicación, abarcando la audición, el habla y el lenguaje.

Asimismo, agregan información sobre las funciones que realizan los fonoaudiólogos, en el Servicio de Kinesiología y Rehabilitación, por lo que señalan que estos están abocados a atender todas las interconsultas o derivaciones de otros profesionales tales como otorrinolaringólogos, neurólogos, médicos fisiatras, trabajan con pacientes con traumatismos craneoencefálicos por enfermedades neurodegenerativas o accidentes cerebrovasculares para ser evaluados, diagnosticados y a partir de eso iniciar la rehabilitación de los pacientes que tiene alterados el lenguaje, el habla, la deglución o la voz.

Finalmente, mencionan que los fonoaudiólogos trabajan con los pacientes que requieran implantes cocleares.

Por su parte, la fonoaudióloga del Servicio de Kinesiología y Rehabilitación Alicia Amarilla (MP 0023) dio algunas recomendaciones a la comunidad, para cuidar la audición, por lo que aconsejó reducir la cantidad de aparatos ruidosos, que funcionan al mismo tiempo en el ambiente, bajar el volumen de la televisión, la radio, el equipo de sonido y el celular, no usar reproductores de música durante más de una hora al día y de hacerlo controlar que el volumen, que esté por debajo del 60 % del máximo.

Al tiempo que agregó “cuanto más alto sea el volumen, menos tiempo tenes que estar expuesto, que un sonido no sea molesto no significa que sea seguro. Si trabajás con equipos ruidosos, usá protectores auditivos”.

En este sentido, detalló “se aconseja no usar auriculares a todo volumen, no se tiene que escuchar por fuera, no los introduzcas demasiado en tus oídos, no tires con fuerza al sacarlos ya que se puede dañar el tímpano. El uso frecuente y prolongado de auriculares puede obstaculizar la circulación de cera del oído, lo que puede ocasionar pérdida de audición, dolor e infección”

Otra recomendación en relación al uso de auriculares, que dio la profesional, fue, que de ser posible, los mismos sean de buena calidad, gracias a su tecnología cancelan mejor los ruidos del exterior y ofrecen mejor calidad de audio, sin necesidad de subir el volumen.

Finalmente, afirmó que es recomendable hacer una prueba auditiva. La pérdida de audición por ruido es 100% prevenible.

Fuente: Prensa Parque de la Salud.