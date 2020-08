Descartan que Higuaín regrese a River

El goleador argentino Gonzalo Higuaín difícilmente retorne a River en el corto plazo y por el momento continuará en la Juventus, de Italia, según lo adelantó su padre Jorge Nicolás Higuaín, ex jugador de Boca, River y San Lorenzo, entre otros clubes.

“Es casi imposible que Gonzalo juegue en River, además que la Juventus no lo quiere es falso” comentó el ex futbolista, en alusión al futuro del ex delantero de Real Madrid, Milan, Nápoli y Chelsea, consignó el periódico italiano TuttoSport.

“Es todo inventado, Gonzalo no va a rescindir su contrato con la Juventus para ir a otro club”, amplió Jorge Higuain que cuando nació Gonzalo, hace 32 años, jugaba para el Brest de Francia y por ello el delantero tuvo la ciudadanía francesa.

No obstante, lo rumores indican que Gonzalo Higuaín no continuará en Juventus, en gran parte porque el nuevo entrenador Andrea Pirlo no contará con él.

Se habló de su probable regresó a River, en donde jugó desde 2004 a 2007, pero el futuro del delantero podría estar en alguna franquicia de la MLS, la liga estadounidense de fútbol, y también mostró interés en contratarlo la Fiorentina.

Fuente: Télam.