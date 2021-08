Desafío Confort premió a agricultora de Colonia Alberdi

Lidia Yolanda Fenner, de Colonia Alberdi, es la ganadora N° 58 de IPLyC Desafío Confort. Es ama de casa, trabaja en la chacra junto a su esposo Héctor y, si le queda tiempo, se dedica a la huerta y al jardín.

Con el dinero obtenido del premio comprará un horno de hierro para hacer pan o, en su defecto, un soplador de hojas porque “ya no estoy en condiciones de barrer el patio de manera convencional”.

Contó al equipo de IPLyC Social que su hija le había anotado para participar del Programa “Buen día señora”, pero que “ya no esperaba” ser sorprendida. “El día del sorteo no teníamos luz, y no pudimos ver Canal 12. Nunca saqué un premio. Mi hija llamó por la noche para decirme que salí sorteada, que la suerte se manifestó después de dos años”.

Madre de tres, y abuela de cuatro nietos, Fenner se mostró feliz con los premios. “Tengo un calefón que tiene más de diez años, así que este me viene re bien. La licuadora está viejita y el uso del caloventor lo voy alternando con la cocina a leña, que está siempre encendida.

Recordó que pensaba comprarse un horno de hierro para hacer pan o un soplador de hojas y aconsejó a las amas de casa a que se anoten, “que algún día van a salir premiadas. Yo salí sorteada después de dos años y medio”.

Fuente: Área Prensa IPLyC SE.