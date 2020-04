Darío Skrabiuk describió como “crítica” la realidad del sector del transporte

El propietario de la empresa de transporte “Río Uruguay” describió como “muy preocupante” la actualidad de la economía en general y de su sector en particular debido a las restricciones sanitarias.

“Los colectivos de media y larga distancia están completamente parados, y una parte del transporte urbano funciona pero al 10 por ciento de sus niveles históricos, lo que muestra a su vez que la gente cumple la cuarentena”, indicó.

En declaraciones a radio República (99.9), Skrabiuk comentó que “el sector privado está en un muy mal momento, y eso lo vi muy acentuado por ejemplo en Puerto Iguazú, donde hay una desolación total, todos están muy mal, hoteles, restaurantes, comercios en general, todos”.

Acerca de la asistencia estatal a las empresas, Skrabiuk dijo que “hay que ver cómo se concretarán, porque pensar en tomar un crédito cuando no sabemos qué va a pasar no sé si es conveniente. Nosotros damos trabajo a 400 personas, cumplimos con los salarios de marzo pero abril no sé cómo vamos a hacer, nosotros y nuestro personal estamos preocupados”, y confesó que el panorama empresarial no es muy alentador porque “se espera el mayor brote para principios de mayo, otros países también los esperan y se prorrogan las cuarentenas”.

Respeto al traslado de los misioneros varados en otras provincias que “el viernes vino el primer colectivo desde la Casa de Misiones con el primer contingente de misioneros, cumpliendo un específico protocolo: La gente se anota, la provincia verifica, y allá se los controla antes de abordar el micro y se emiten las autorizaciones correspondientes. Una vez acá -añadió- se los vuelve a verificar y Salud Pública los deriva a sus domicilios para cuarentena o se los interna. Hasta ahora se hizo un solo viaje, hoy quizás se realice otro viaje, y también se podría salir desde acá y traer un nuevo contingente”.

Aclaró que para estos casos “se da prioridad a la gente grande o con problemas de salud, porque además es gente que quedó prácticamente sin plata, y luego se verá con los estudiantes por ejemplo, habrá que establecerse el criterio”.