Crucero del Norte perdió en Chaco

Crucero del Norte perdió 1 a 0 ante Chaco For Ever gol de Fissore a los 12m st en un encuentro válido por la fecha 25° del Federal A de Fútbol. El domingo a las 11 recibe a Racing de Córdoba.

El equipo de Miguel Salinas hoy cayó de pié y si bien el momento no es lo que se esperaba, este equipo colectivero ha demostrado en más de una oportunidad que no puede estar en el lugar que se encuentra.

Se enfrenta a equipos poderosos en todo sentido y lo juega de igual a igual. Con sus armas, Crucero complicó muchisimo a For Ever que no le encontraba la vuelta al partido y el primer tiempo fue el equipo misionero el protagonista.

Córner que no fue y gol de Fissore eso resume un partido dónde siempre las divididas fueron para el local y el arbitro Lobo Medina dejó pegar demás a los de Cravero.

Nada que reprochar a un el equipo de Garupá que luchó y entregó todo para llevarse algo de Chaco, pero el no poder concretar(tal vez la falta de eficacia) sea el aliciente a tener en cuenta. Un gol mal anulado a Klusener resumen un partido bravo, cerrado que si bien quedó en las manos del local, los de Salinas hiceron meritos suficientes para sumar.

Lejos de los lamentos, el plantel vuelve a Misiones y ya prepara otra final, y ante uno de los equipos revelación y puntero de la zona cómo lo es Racing de Córdoba a jugarse en el Andrés Guacurarí de Garupá a partir de las 11 de la mañana.

Fuente: Prensa.