Crucero del Norte igualó en casa

El colectivero empató ante Unión de Sunchales sin goles, y se mantiene en la zona baja de la tabla de posiciones.

Crucero del Norte fue ampliamente superior a Unión de Sunchales pero no pudo plasmar en el resultado final fue 0 a 0 en Garupá por la fecha 21° del Federal A de Fútbol en un encuentro jugado con el arbitraje de Francisco Acosta de Santiago del Estero. El domingo el equipo de Marczuk visita a Sportivo Belgrano.

El colectivero arrancó con la firme intención de doblegar a su rival y de hecho lo consiguió desde la posesión la tenencia del balón el equipo de Carlos Marczuk fue por la apertura del marcador y lo tuvo al minuto de juego cuando Axel Vallejos quedo cara a cara ante Leonardo Torres y la tiró afuera.

Hoy, sin Molinas (contractura en el aductor derecho) Motta y De Sousa, más las proyecciones por derecha de Pérez no tuvieron el ladero necesario, aunque Bellone el reemplazante de Iván hizo un muy buen primer tiempo al igual que Rodrigo Ramírez.

Defensa bien parada, con un Arguello que prácticamente no tuvo intervenciones ante un rival que sorprendió por lo poco que mostró a lo largo de la etapa inicial, no gravitó no intentó si se quedó con las aproximaciones de Crucero. Todo fue del equipo de Marczuk, un equipo que cada vez es más interesante desde el momento de salir a proponer, pero un plantel corto que, si le falta Fassino, Molinas, Vera, Tello y Urquiza lo siente a la hora del recambio más allá del gran despliegue de los más jóvenes.

En la segunda arte las cosas no iban a cambiar demasiado. Crucero intentó el entrenador puso en cancha a Perussato para darle velocidad y agresividad al ataque, el ingreso de Campozano exigió a Paiz y Yuste pero los centrales del vicho sunchalense siempre estuvieron bien parados para sacar todo. Billalba intentó por las bandas, pero sus apariciones no fueron suficientes para un Crucero que buscó por todos los medios doblegar a Unión que no demostró mucho, que se lleva un premio grande de Garupá para seguir sumando.

Párrafo aparte para Acosta Ferreira, un joven central que crece a pasos agigantados y el gran despliegue de Ramírez en la mitad de la cancha. Crucero antes del minuto lo tuvo con Vallejos en un mano a mano, no convirtió y terminó quedándose con las ganas de dejar los tres puntos en casa, tres puntos que deberá ir a buscar en San Francisco cuando visite a Sportivo el domingo a partir de las 18 horas.

Crucero del Norte: 1Marcos Arguello, 2Rodrigo Acosta Ferreira, 3Juan Portillo, 4Alejandro Pérez 5Rodrigo Ramírez 6Richard Rodríguez 7Axel Vallejos 8Agustín Bellone 9Alvaro Klusener 10Pablo Motta(c) 11Francisco De Sousa. D.T. Carlos Marczuk.

Suplentes: 12Guillermo Bachke 13Cristian Sain 14Enzo Buera 15René Billalba 16Ulises Adoryan 17Maximiliano Perussato 18Cristian Campozano.

Cambios: 58m Campozano s Bellone, 71m Perussato x Vallejos, 80m Billalba x De Sousa.

Unión de Sunchales: 1Leonardo Torres 2Jonatan Paiz 3 Lucas Pruzzo 4Gustavo Mathier 5Nicolás Guzmán 6Miguel Yuste 7Adrián Rodríguez 8Germán Rodríguez 9Matis Zbrun 10 Diego Meza 11Matías Valdivia. D.T. Marcelo Milanesse.

Suplentes: 12Facundo Décima 13Damián Harnold 14Franco Semino 15Alvaro Aguirre 16Lucas Vera Piris 17Santiago Stecaldo 18Diego López.

Cambios: 30mpt Semino x Meza, 69m López x Rodríguez, Aguirre x Germán Rodríguez

Arbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero).

Asistentes: Jorge Sayago (Santiago del Estero), Emilio Maguna (Santiago del Estero).

Estadio: Andrés Guacurarí.

Fecha: 21° Federal A de Fútbol.

Fuente: Prensa CDN.