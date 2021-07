Crucero del Norte empató en el estreno de Salinas como DT

En Santa Inés, Crucero del Norte y Chaco For Ever igualaron sin goles, en el marco de la 10° fecha en la Zona B del Torneo Federal “A” 2021.

El comienzo fue parejo, de ida y vuelta, pero con pocas llegas claras. En ese juego dinámico de ambos se vio la mano del nuevo DT.

La actitud de Crucero del Norte era muy positiva. El equipo de Salinas atacaba con mucha apertura de cancha, tratando de aprovechar al máximo la velocidad de Méndez. Perussato y Cerdán también aportaron los suyo por la banda diestra.

For Ever estuvo bien parado y contestó con situaciones más claras en el ataque. Ibarra y Allende tuvieron la apertura del marcador con muy buenos remates a la carrera, pero en las cuatro ocasiones apareció el portero Bachke para salvar el cero en su valla.

Lo más cercano al gol para Crucero fue desde los pies de Méndez, a quien le quedó un rebote en el área y sacó un remate muy abierto cuando quedó cara a cara con Canuto.

Además, el equipo de Pico Salinas tuvo un tiro libre indirecto dentro del área, producto de un error del arquero visitante ante el pase atrás de un compañero, en el cual se tiró sobre el balón y lo cubrió tocándolo con la mano.

Hay que destacar la labor de Jolod en la primera parte, quien pese a ser diestro se desempeñó con creces en el lateral izquierdo.

En el cierre de la primera parte, Ibarra sacó un gran remate, pero Bachke lo manoteó al córner.

En la etapa complementaria fue mucho mejor Crucero del Norte desde el inicio porque salió con una actitud mejorada a la del primer tiempo.

El colectivero pudo optar más veces por el ataque por derecha, donde Pérez ayudó muchísimo y volvió a ser el viejo tarrito Pérez, que se conoció en los mejores momentos en Crucero del Norte. Incluso, Perussato fue el que más aportó en ataque en los minutos restantes que estuvo en el campo de juego.

Chaco For Ever se vio obligado a defenderse más de lo que hizo en la pelo que lo puso en la primera etapa es así que quizás por momentos se replegó muy atrás pero siempre manteniendo las opciones para salir de contra aunque la defensa colectivera siempre estuvo atento en cada contra que intentó iniciar el conjunto de resistencia.

En cuanto a ocasiones de gol, sin duda las más claras las tuvo Crucero del norte, y dos de ellas se dieron con centro Abel Méndez en una el centro rastrero no pudo ser desviado por nadie ni empujado por nadie en el área.

El tiempo seguía consumiéndose en el Andrés Guacurarí, y pese a que Crucero del Norte arrinconaba a Chaco For Ever hacia su arco, los dirigidos por Pico Salinas no lograban la contundencia en el ataque y la efectividad para poder abrir el marcador. Así, el partido terminó igualado 0 a 0.

Resultado positivo para Pico Salinas en su tercera etapa como DT de Crucero del Norte, en un partido que lo tuvo por merecimientos pero que no pudo concretar.

Chaco For Ever se llevó un punto como premio, porque pudo aguantar el empate en un segundo tiempo donde se vio muy superado.

Se notó un cambio total en el conjunto misionero, con muy buenas actuaciones de Jolod, el derecho que más se lo conoce por jugar como volante justamente por la diestra en la Liga Posadeña y en las inferiores, que se estrenó como lateral izquierdo y lo hizo muy buena manera. Buenos rendimientos de todos, por arriba de los 6 puntos. Al colectivero solamente le faltó poder concretar las situaciones que tuvo.

Crucero Norte sigue en la parte baja de la tabla de posiciones y en la próxima fecha, el miércoles, tendrá un partido muy difícil en Córdoba ante el líder de la zona, Atlético Racing.

Fuente: MetaGoles.