Crucero del Norte debutará en Santa Inés

El Consejo Federal del fútbol argentino, dió a conocer el Fixture del Federal A de Fútbol temporada 2021.

Crucero del Norte debuta de local el domingo 11 de Abril ante Juventud Unida de Gualeguaychú.

ZONA B FIXTURE

1° FECHA 11/04/2021

CRUCERO DEL NORTE VS JUVENTUD UNIDA

2° FECHA 18/04/2021

GIMNASIA Y TIRO VS CRUCERO DEL NORTE

3° FECHA 25/04/2021

CRUCERO DEL NORTE VS SARMIENTO

4° FECHA 02/05/2021

SPORTIVO BELGRANO VS CRUCERO DEL NORTE

5° FECHA 09/05/2021

CRUCERO DEL NORTE VS PRONUNCIAMIENTO

6° FECHA 16/05/2021

DEFENSORES DE BELGRANO VS CRUCERO DEL NORTE

7° FECHA 23/05/2021

CRUCERO DEL NORTE VS UNIÓN DE SUNCHALES

8° FECHA 30/05/2021

LIBRE

9° FECHA 06/06/2021

CENTRAL NORTE VS CRUCERO DEL NORTE

10° FECHA 13/06/2021

CRUCERO DEL NORTE VS CHACO FOR EVER

11° FECHA SABADO 19/06/2021

RACING DE CORDOBA VS CRUCERO DEL NORTE

12° FECHA 27/06/2021

CRUCERO DEL NORTE VS GIMNASIA Y ESGRIMA

13° FECHA 04/07/2021

DOUGLAS HAIG VS CRUCERO DEL NORTE

14° FECHA 11/07/2021

CRUCERO DEL NORTE VS LAS PAREJAS

15° FECHA 18/07/2021

BOCA UNIDOS VS CRUCERO DEL NORTE

16° FECHA 25/07/2021

JUVENTUD UNIDA VS CRUCERO DEL NORTE

17° FECHA 01/08/2021

CRUCERO DEL NORTE VS GIMNASIA Y TIRO

18° FECHA 08/08/2021

SARMIENTO VS CRUCERO DEL NORTE

19° FECHA 15/08/2021

CRUCERO DEL NORTE VS SPORTIVO BELGRANO

20° FECHA 22/08/2021

PRONUNCIAMIENTO VS CRUCERO DEL NORTE

21° FECHA 29/08/2021

CRUCERO DEL NORTE VS DEFENSORES DE BELGRANO

22° FECHA 05/09/2021

UNIÓN DE SUNCHALES VS CRUCERO DEL NORTE

23° FECHA 12/09/2021

LIBRE

24° FECHA 19/09/2021

CRUCERO DEL NORTE VS CENTRAL NORTE

25° FECHA 26/09/2021

CHACO FOR EVER VS CRUCERO DEL NORTE

26° FECHA 03/10/2021

CRUCERO DEL NORTE VS RACING DE CORDOBA

27° FECHA 10/10/2021

GIMNASIA Y ESGRIMA VS CRUCERO DEL NORTE

28° FECHA 17/10/2021

CRUCERO DEL NORTE VS DOUGLAS HAIG

29° FECHA 24/10/2021

LAS PAREJAS VS CRUCERO DEL NORTE

30° FECHA 31/10/21

CRUCERO DEL NORTE VS BOCA UNIDOS

Fuente: Prensa Club Crucero del Norte.