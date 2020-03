Coronavirus en Argentina: Trasladaron al paciente infectado a otra clínica

Se trata de un hombre de 43 años que había viajado a Roma, Milán y Barcelona. Regresó al país el 1º de marzo y comenzó a tener tos y dolor de garganta. Acudió a la guardia de la Swiss Medical Center, donde quedó internado. Este martes a la noche fue trasladado al sanatorio Agote. Tiene un cuadro de “complejidad leve”. Contactaron a los pasajeros que viajaron en el mismo avión y serán puestos en cuarentena.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó este martes el primer caso de coronavirus en Argentina. “Se trata de un hombre de 43 años que llegó el primero de marzo y estuvo en el norte de Italia”, aseguró el ministro. El paciente se encuentra internado en Buenos Aires “con diagnóstico de intensidad leve” y aislado por “el tiempo que dura el protocolo”, aseguró el titular de la cartera de Salud. En tanto, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación confirmó que “un caso importado no modifica las cosas, Argentina sigue en fase de contención” . En el mismo sentido se expresó González García, quien advirtió que no debe “sobreactuarse” el miedo ante el virus.

Un caso importado de intensidad leve

En conferencia de prensa realizada en el salón San Martín del Ministerio de Salud, el titular de la cartera confirmó que Argentina es el octavo país de América en registrar un caso de coronavirus, luego de las confirmaciones en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Ecuador, Chile y República Dominicana. El hombre internado tiene 43 años y estuvo en Milán, uno de los focos del brote en Italia, entre el 19 y el 21 de febrero. El primero de marzo ingresó al país pero no declaró síntomas en su llegada al aeropuerto. Horas después, el hombre se presentó en la clínica Swiss Medical Center, ubicada en Barrio Norte, con “fiebre, tos y dolor de garganta”, según detalló Vizzotti. En estas horas el paciente será trasladado al Sanatorio Agote, ubicado en el barrio de Recoleta y también perteneciente al Swiss Medical Group.

“Se aplicó el protocolo que la ciudad de Buenos Aires tiene para los hospitales públicos y privados, este primer caso apareció en una clínica que tenía todos los protocolos apropiados y fueron realizados de manera segura”, aseguró Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, quien también participó de la conferencia. Una vez ingresado el paciente, se tomaron las muestras correspondientes y fueron remitidas al Insituto Malbrán, donde el tres de marzo por la mañana se confirmó el contagio por Covid-19.

González García explicó que el caso es “de intensidad leve” y que “permanece aislado hasta que deje de tener síntomas y se cumpla el plazo que especifica el protocolo”. En este sentido, el Swiss Medical Grup informó en un comunicado que “el paciente se encuentra en un buen estado general y quedará internado hasta que lo definan las autoridades sanitarias” y que “la seguridad del paciente y de todo su entorno se encuentran absolutamente garantizadas”. Aunque el hombre declaró no haber tenido contacto con nadie desde su arribo al país hasta el ingreso a la clínica, la secretaria de Acceso a la Salud afirmó que “ahora el foco está en identificar a los pasajeros del avión” para conocer sus casos y someterlos a una posible cuarentena domiciliaria.

En fase de contención

Vizzotti se encargó de aclarar que el país “aún se encuentra en fase de contención” ya que “un caso importado no modifica la situación”. En este sentido, confirmó que por el momento no se modificaron los protocolos en las fronteras del país y que el foco sigue puesto “en el sistema de salud interior; la mayor parte de los casos en el mundo se detectaron a través del sistema de salud y no en los aeropuertos”, aclaró.

Consultado por el estado de la situación, el ministro dijo que cree que “hay una reacción sobreactuada del miedo”: “entiendo que nadie esté tranquilo pero es una enfermedad que en la mayoría de los casos no requiere internación y que en la mayor parte de los países del mundo no se ha generalizado”. Además, agregó que “se trata de un síndrome gripal que habitualmente tiene menos consecuencias que una gripe común, lo cual no quiere decir que sea fácil, pero sí hay que ponerlo en su justa medida”. En este sentido, manifestó: “tengo esperanzas de que en Argentina tampoco se generalice y, si eso sucediera, el sistema está preparado”.

Desde el Ministerio informaron que “el objetivo es lograr la detección precoz, el estudio, el aislamiento de un eventual caso y el seguimiento estricto de los contactos. La situación es dinámica y se evalúa en forma permanente”. Por esta razón, subrayaron “la importancia de la consulta precoz ante la presencia de fiebre, síntomas respiratorios y el antecedente de viaje a zonas con circulación viral o contacto estrecho con un caso”.

