Convenios para nuevas obras de provisión de agua

En el marco de una intensa jornada de trabajo, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el titular de la cartera de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, supervisaron la ejecución de importantes obras hídricas y de infraestructura vial que avanzan en distintos puntos de Misiones.

Desde el mediodía los funcionarios recorrieron obras en Puerto Iguazú, Corpus Christi, Gobernador Roca, recorrieron la ampliación de la Ruta Nacional Nº 105 y habilitaron el nuevo tramo de la Travesía Urbana de Posadas. Al final rubricaron convenios para la construcción de plantas de provisión de agua en Cerro Azul, Cerro Corá, Olegario Víctor Andrade y Puerto Libertad entre otras iniciativas que incluyen trabajos de saneamiento y construcción de centros infantiles.

Al final del recorrido, Herrera Ahuad calificó a la jornada como intensa pero muy fructífera. Acerca de la visita del ministro, señaló que “claramente marca un tiempo diferente en la República Argentina y en nuestra provincia, un tiempo diferente porque vamos consolidando políticas públicas que hacen al bienestar de todos los misioneros”. Así, remarcó en relación a los convenios firmados y las obras en marcha que son vitales “para el crecimiento y el desarrollo de nuestros pueblos, porque no podemos crecer si no tenemos agua potable, energía, rutas y caminos que nos conduzcan y que nos ayuden a sacar la producción”.

Al mismo tiempo, puntualizó que hay obras que se terminarán en seis o siete meses y darán mayor calidad de vida a todos los misioneros, y destacó que son todas acciones que se están llevando a cabo en tiempos de pandemia.

En ese aspecto, agradeció especialmente al ministro Katopodis “por el entendimiento en que estas obras son las que muchas veces no lucen y que muchas veces los políticos no las solemos contar dentro de nuestro portfolio de activos, porque no se las ve. Sin embargo, a mí, como médico más que como gobernador, me pone muy feliz saber qué Misiones se encamina a un saneamiento ambiental como corresponde. Y por sobre todas las. cosas va saldando una deuda histórica en lo que hace a obras públicas y a obras hídricas particularmente”. Remarcó que esta infraestructura se complementará con diversos proyectos esenciales en las localidades de Bernardo de Irigoyen, Puerto Rico, San Ignacio, Eldorado, Jardín América, Gobernador Roca y que se avanza fuertemente en iniciativas viales en la Ruta Provincial N°2 y la Ruta Provincial N° 17.

