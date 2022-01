Continúa la concientización sobre la pirotecnia de alto impacto sonoro

Desde el Municipio se recuerda que en Posadas rige la Ordenanza N° 81, la cual establece a “Posadas Libre de Pirotecnia de Alto Impacto Sonoro”, por lo cual quedan prohibidos aquellos artefactos que produzcan efecto audible, de gran estruendo o estampido, como así también el encendido, manipulación y suelta en el aire de globos aerostáticos, ya sea desde lugares abiertos o cerrados, públicos o privados.

Respecto a los autorizados, se aclara que son de venta libre aquellos artefactos de efectos lumínicos y fumígenos, libres de alto impacto sonoro y que no superen los 90 dB y aquellos de tipo aéreo, con carga de impulsión y diámetro interno de tubo de dos pulgadas.

Asimismo, se destaca que en todo el ejido municipal está prohibido el depósito, tenencia, exhibición, comercialización, manipulación, uso, distribución y expendio al público, mayorista o minorista, y venta ambulante en la vía pública, de artículos de pirotecnia con Efecto de Alto Impacto Sonoro, cualquiera fuera su característica y naturaleza, como así también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia, sean o no de venta libre y/o de fabricación autorizada. Para aquellos casos en que la actividad que se realice sea de fabricación, el órgano de aplicación puede otorgar autorización para depósito, tenencia y distribución.

Sin embargo, se permite la fabricación, depósito, transporte, tenencia, exhibición, comercialización, manipulación, uso, distribución y expendio al público de artefactos de pirotecnia que produzcan únicamente efectos lumínicos y fumígenos, libres de Efecto de Alto Impacto Sonoro.

Prevención

El uso de la pirotecnia provoca lesiones que muchas veces son irreversibles. Por eso resulta necesario extremar las precauciones y no subestimar los riesgos. La vida de un niño puede cambiar de un momento a otro al quedar ciego por utilizar juegos pirotécnicos. Las quemaduras y demás lesiones, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pueden prevenirse alejando a los niños de todo lo que sea la manipulación de pirotecnia, ya sea una simple cañita o fuegos artificiales.

Debido a la alta temperatura que alcanzan los elementos de pirotecnia deben considerarse como dispositivos que pueden causar quemaduras de tercer grado. La población debe estar alerta y tomar precauciones para evitar un riesgo de lesiones graves en los ojos.

Para tener en cuenta

– Sólo adquirir pirotecnia autorizada por la Dirección General de Fabricaciones Militares o la ANMAC.

– Controlar que los productos pirotécnicos adquiridos poseen su envoltorio original, en el cual pueda constatar su legalidad.

– No guardar artículos de pirotecnia en bolsillos o lugares en los que puedan verse expuestos a calor o rozamiento.

– Conservar todo artículo de pirotecnia en lugar seguro y alejado del alcance de los niños.

– No permitir que los niños manipulen pirotecnia.

– Manipular la pirotecnia siguiendo las instrucciones del fabricante, encendiéndose sobre el piso, nunca en las manos y en un lugar alejado.

– No introducir pirotecnia en ningún tipo de recipiente.

– No apuntar con ningún tipo de elemento de pirotecnia a personas, animales, objetos o instalaciones industriales.

– No arrojar elementos pirotécnicos de explosión debajo de los vehículos.

– No tocar fuegos artificiales sin explotar.

– Sólo emplear pirotecnia en lugares abiertos y amplios.

Qué hacer cuando ocurre una lesión ocular causada por fuegos artificiales:

– Busque atención médica inmediata.

– No se frote los ojos.

– No se enjuague los ojos.

– No aplique presión.

– No retire los objetos que están atrapados en el ojo.

– No aplique pomadas ni tome medicamentos para el dolor.

Fuente: Prensa.