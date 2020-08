“Con esta cantidad de casos llegaríamos al 90% de ocupación de camas a fin de mes”

El jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, dijo que “la preocupación es que no colapse el sistema sanitario provincial” y que “no se puede planificar a futuro”, ya que “con los casos diarios de coronavirus que tenemos llegaríamos al 90 por ciento de ocupación de camas a fin de este mes”.

“Ayer en la provincia de Buenos Aires pasamos la barrera de los cinco mil, imagínese que 5.000 personas contagiadas en un solo día, por mas que sea el 3 por ciento el que va a cuidados intensivos, en ese volumen enorme, es mucha gente”, explicó el médico sanitarista en diálogo con Télam Radio.

García sostuvo que “cuando teníamos 50 casos no eran nada, pero ahora que tenemos cinco mil, se pone en riesgo el sistema de salud”.

“Por eso trabajamos con proyecciones y tenemos distintos escenarios, uno más pesimista es que el 15 de agosto llegaríamos al 90 por ciento de ocupación de camas, y otro que se estiraría hasta fines de mes, por ahora”, detalló.

El jefe de asesores de la cartera que conduce Daniel Gollan indicó que “por ahora la velocidad de la curva de contagios es tal que nos pone en ese escenario de fin de mes, pero la cosa es muy dinámica y hay que estar mirando a diario el crecimiento de casos”.

Por otro lado, afirmó que en la provincia, “una cosa es el conurbano, que es el foco de la pandemia en el país (como parte del AMBA junto a la ciudad de Buenos Aires), con mas densidad de población y donde se hace fácil la dispersión del virus, y otra es el interior donde hay brotes aislados y no hay circulación comunitaria”.

En ese sentido, señaló que cuando uno se va del Gran Buenos Aires, la situación “está mejor porque los municipios están menos interconectados que en el conurbano, así que son dos situaciones bien distintas”.

“Nos preocupa más la zona del conurbano, porque crecen los casos día a día y vemos que la ocupación de camas de cuidados intensivos viene subiendo día a día, y en promedio si contamos sector público y privado, ya estamos con un 64%”, añadió.

Sobre este punto, el epidemiólogo precisó que “solo en el sector publico, ya estamos en casi el 70% de ocupación, teniendo hospitales con más del 90%, casi con ocupación completa” de camas.

“Hago hincapié en se indicador porque si uno ve lo que pasó en Europa, Estados unidos, Chile y Ecuador la pandemia tiene un efecto muy fuerte sobre el sistema de salud. No es una enfermedad letal en si misma porque no genera casos muy graves, pero de todas las personas que se contagian hay un 3% que van a cuidados intensivos. El problema es que es muy contagiosa y tiene la capacidad de enfermar mucha gente a la vez”, sostuvo García.

Sobre la posibilidad de realizar actividades veraniegas, afirmó que entiende que haya áreas de la provincia que “empiezan a proyectar algunas cuestiones económicas y turísticas, pero desde Salud la verdad es que no podemos proyectar nada a futuro, para nosotros eso es largo plazo”.

“Lo que estamos haciendo es estar en esa trinchera, donde vemos como hacemos para que no colapse el sistema de salud, eso es lo inmediato. Lo que más nos preocupa es el tema del famoso pico que no llegó todavía, y digo no llegó porque siguen aumentando los casos diarios”, explicó.

Fuente: Télam.