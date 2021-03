Con el cheque de “Desafío Confort” acondicionará su nueva casa

Es el uso que le dará a este premio del IPLyC SE, Analía Ferreira (38), ama de casa residente en el barrio Itaembé Guazú, de Posadas, que resultara ganadora del Programa.

“Será de gran ayuda. Hace dos años que tenemos casa propia, y con este premio queremos hacer alguna mejora para poder estar más cómodos”, dijo la mujer, que conoció el programa a través de la señal de Canal 12, y se anotó en “Buen día señora”.

“Tenía la esperanza que algún día pudiera sacar algún premio. Pasaron tantos años, soy la nueva ganadora, y acá estoy, feliz y emocionada”, añadió quien es madre de dos niños y egresó de la carrera de bibliotecología, de la Facultad de Humanidades.

“Me asombró ser la ganadora porque me anoté hace muchísimos años, mis datos no estaban actualizados y me contactaron igual. Miraba los programas y me emocionaba cuando alguna ama de casa resultaba beneficiada, me ponía feliz, y decía: ¿cuándo será mi turno?, ¿cuándo podre ganar algo? Nunca me imaginé, me tomaron de sorpresa. Al primero que le conté a mi esposo, un regalo así no te da cualquiera. Fue un mar de sensaciones. Estamos felices, emocionados”, añadió.

“A las mujeres que aún no fueron beneficiadas les digo que no pierdan la esperanza, que algún día les va a llegar el turno. Y a las que aún no se inscribieron, que lo hagan, que si no entienden, pidan ayuda. Cuando mis hermanas se enteraron que salí sorteada, me dijeron pasá el link que nos inscribimos”, contó.

Sostuvo que los premios “me vienen re bien porque la plancha se me quemó. No tengo mutiprocesadora y seguramente la vamos a usar con los chicos porque nos gusta hacer postres, y la pava eléctrica ya está viejita, no vine mal renovarla”.

“Que el IPLyC SE haga programas que beneficien al pueblo misionero, es una buena iniciativa, es un mimo, una caricia, que le da a las amas de casa. Es un privilegio poder sentirse beneficiada con estos premios. Te sentís valorada”, aseguró.

Ferreira se mostró feliz, emocionada, “porque las cosas se van encaminando. Creo mucho en Dios, siempre pongo en sus manos todos mis planes y él lo acomoda todo. Esto es algo que completa mi felicidad. Tengo la casa, pude terminar mi carrera, que me costó mucho, y ahora esto”, concluyó.

Fuente: Área Prensa IPLyC SE.