Chaco: Resistencia vuelve a la Fase 1 y recomiendan no viajar a la ciudad

El intendente de la capital del Chaco Gustavo Martínez anunció que es preferible volver atrás para evitar una tragedia. La ciudad se tiene que paralizar. Corrientes sigue de cerca y analizan restricciones a quienes viajen diariamente.

En conferencia de prensa, Gustavo Martínez sostuvo que “se suspende el servicio de transporte público de pasajeros”

“Hay que hacer un esfuerzo tremendo. Porque sino esta situación se convertirá en tragedia”, agregó

“Creemos que llegó el momento de tomar decisiones”, dijo el jefe comunal. “A mucha gente le va a caer bien, a otras no tan bien, pero tenemos que tomar medidas que nos vuelvan a la fase uno”, añadió.

“Después del 24 de mayo tenemos que hacer 15 días de cuarentena estricta y tenemos que pensar desde lo municipal y provincial cuales son las acciones mínimas indispensables para llevar adelante, pero la mayor parte tiene que estar dedicada al aislamiento físico”, aseveró.

Martínez reconoció que la situación tanto en la capital chaqueña como en el Gran Resistencia es “extremadamente complicada”. “El nivel de contagios se ha disparado. Lo que aparentemente estaba concentrado en el macrocentro y en algún sector de la ciudad, hoy está desperdigado por toda la ciudad y todos estamos expuestos a contagiarnos”, dijo.

El intendente apuntó que lo que se debería hacer en un primer momento es “suspender el transporte” y subsidiar a las empresas del sector mientras continúe el parate. No aclaró en este sentido si se refería sólo a los remises o también a los colectivos urbanos.

“Hoy no se puede esperar más. Tenemos que regresar a la fase uno. Sé que estamos cansados pero si no se hace esto, la situación se va a transformar en tragedia y es lo que no queremos en Resistencia”, finalizó.

Fuente: Identidadcorrentina.com.ar